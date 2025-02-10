Юрист рассказал, куда пропали дополнительные выходные за 23 февраля и 8 марта в 2025 году

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Мы уже привыкли, что в феврале и марте есть как минимум по одному дополнительному выходному дню, поскольку 23 февраля и 8 марта являются нерабочими праздничными днями. И даже если эти праздники выпадают на выходные, как в этом году, то, согласно ст. 112 ТК РФ, выходной должен переноситься на ближайший рабочий день. Но в 2025 году в эти месяцы дополнительных выходных не будет. Почему? Об этом рассказывает Александр Южалин, руководитель юридической практики в SuperJob.

Согласно той же ст. 112 ТК РФ Правительство РФ имеет право переносить выходные дни на другие дни в течение года в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней, что и было произведено. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.10.2024 N 1335 выходные дни перенесены:

— с воскресенья 23 февраля на четверг 8 мая;

— с субботы 8 марта на пятницу 13 июня.

Таким образом, в феврале и марте не будет дополнительных выходных дней, но зато дополнительные выходные будут в мае и июне.