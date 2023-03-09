«Юридический ликбез»: в СОУНБ расскажут о правах потребителя

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14 марта в 18:00 в многофункциональном зале Самарской областной универсальной научной библиотеки состоится интерактивная консультация «Не дай себя обмануть: новое в законодательстве о защите прав потребителей».

Встреча состоится в рамках проекта «Юридический ликбез», организованного совместно с Самарским региональным отделением Ассоциации юристов России.

Спикеры:

Екатерина Дмитриевна Кащихина – главный специалист, эксперт отдела защиты прав потребителей Управления Роскомнадзора по Самарской области.

Илья Александрович Трифонов – руководитель Центра бесплатной юридической помощи Самарского регионального отделения Ассоциации юристов России, генеральный директор компании «Скорая юридическая помощь».

15 марта во всем мире отмечают День защиты прав потребителей.

Каждый день, совершая покупки в магазинах, обращаясь за медицинской помощью, получая кредит в банке или размещая вклады, где-то обучаясь, заходя в салоны красоты, получая жилищно-коммунальные услуги, мы выступаем в качестве потребителей. А что если товар или выполненная работа не соответствует заявленным характеристикам? Если продавец отказывается от гарантийных обязательств? Как быть при возникновении проблем с возвратом некачественного товара или с устранением неполадок?

Закон «О защите прав потребителей» регулирует отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, продавцами и исполнителями и т.д.

По итогам встречи слушатели смогут задать спикерам все интересующие вопросы и даже получить бесплатную юридическую консультацию.

Вход свободный по предварительной записи по ссылке, сообщает пресс-служба СОУНБ.

Фото: ru.freepik.com