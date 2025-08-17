Юным сызранцам рассказали о специфике службы в органах внутренних дел и о преимуществах обучения в ведомственных вузах МВД

182

В Сызрани, в рамках Всероссийского проекта «Первые в профессии», полицейские, «Движение первых» и Центр системной подготовки «Ратоборец» организовали для ребят, отдыхающих в оздоровительном лагере, профориентационное мероприятие, в ходе которого рассказали о деятельности сотрудников органов внутренних дел.

Вниманию девчонок и мальчишек организаторы встречи представили интерактивные тематические площадки, раскрывающие особенности профессии полицейского.

В ходе мероприятия эксперты – криминалисты продемонстрировали ребятам содержимое специального чемоданчика, в котором находятся необходимые инструменты, помогающие восстановить картину преступления и установить личность подозреваемого.

Вместе со специалистами «Ратоборца» подростки познакомились с тактической медициной и узнали о разновидностях жгутов, бинтов, а также способах оказания первой помощи.

Участники мероприятия узнали о работе кинологов и их верных напарников-служебных собак и смогли задать интересующие вопросы, на которые получили подробные ответы.

Ребята побеседовали с сотрудником отдела по контролю за оборотом наркотиков, который рассказал им об особенностях своей профессии и напомнил о пагубном влиянии запрещенных веществ на организм человека и об ответственности за противозаконную деятельность.

Госавтоинспекторы, в свою очередь, рассказали о задачах, стоящих перед инспекторами дорожного движения, продемонстрировав специальные технические приборы, которые используются для выявления нарушений ПДД, и служебный автомобиль.

Сотрудники Госавтоинспекции напомнили ребятам правила поведения на улице, уделив особое внимание безопасному передвижению по городу на средствах индивидуальной мобильности.

Посетив профориентационную площадку, девчонки и мальчишки смогли получить информацию о порядке поступления в ведомственные вузы МВД, о преимуществах обучения и основных требованиях, предъявляемых к кандидатам на службу в полицию.

В завершение мероприятия подростки поблагодарили организаторов за информативную и познавательную встречу, пообещав обязательно подумать над тем, чтобы после школы продолжить обучение в вузах системы МВД.