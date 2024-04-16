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Юный кулинар из города Тольятти пришла в детский сезон шоу «Кондитер»

16 апреля 2024 09:15
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Юный кулинар из города Тольятти пришла в детский сезон шоу «Кондитер»

На телеканале «Пятница!» стартует новый сезон «Кондитер. Дети», в котором за звание лучшего кондитера страны соревнуются дети. 

Участниками нового, третьего по счету сезона, станут дети и подростки от 9 лет. Своими руками они творят кондитерские шедевры, которым позавидовал бы сам Ренат Агзамов. Юные кондитеры покажут взрослым, на что они способны, и докажут, что венчики, кисточки и лопатки детям не игрушки.

Среди претендентов на победу оказалась 12-летняя Дарья Коновалова из города Тольятти.

На встречу с «королем тортов» и членами жюри Дарья принесла бисквитный торт с пряностями и инжиром. Вместе с другими юными конкурсантами школьница из Тольятти попробует поразить Рената Агзамова и членов жюри вкусом своего торта. Если юным гениям это удастся, они попадут в финал «Кондитер. Дети», где приготовят торты для звездного гостя. Лучший пройдет в суперфинал, чтобы сразиться за миллион рублей и звание лучшего кондитера страны.
 

Удалось ли Дарье из Тольятти достойно представить свой десерт и попасть в финал шоу, можно увидеть уже сегодня, 16 апреля, в 18:30 на телеканале «Пятница!».

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