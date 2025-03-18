Юные защитники региона: на «Зимнем рейде» определили сильнейших

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На загородной учебной базе Самарского юридического института ФСИН России в селе Богдановка завершился трёхдневный военно-спортивный лагерь «Зимний рейд». Участие в нём приняли более 80 ребят из военно-патриотических объединений и юнармейских отрядов региона.

«Зимний рейд» стал возрождением традиционной Зимней спартакиады, которая много лет была первым смотром года для курсантов военно-патриотических клубов. «Ребята показали не только физическую выносливость, но и глубокие знания истории. Такие лагеря — это школа мужества для будущих защитников Отечества», — отметил Илья Судин, руководитель Центра патриотического воспитания молодёжи Самарской области.

Программа лагеря объединила военно-прикладные дисциплины, историческое просвещение и командные испытания. Участники сдавали нормативы ГТО, проходили тактическую подготовку, учились выживать в экстремальных условиях и управлять беспилотниками. Кульминацией стала лыжная эстафета и встреча с ветеранами специальной военной операции, которые поделились опытом с молодыми патриотами. Также состоялся квиз, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Участник команды СЮИ ФСИН России Никита Пыльнев поделился впечатлениями: «Соревнования прошли на высоком уровне. Здесь мы учимся не только стрелять или бегать на лыжах, но и работать в команде, брать ответственность за себя и других».

На церемонии закрытия все команды получили благодарности, а победители — заслуженные награды. В старшей возрастной категории (17-20 лет) третье место занял ВПК «ФорПОСТ» (Тольятти), второе — ЮО «Дельта» (Ставропольский район), а победу одержал ВПК «Рать» (Тольятти). Среди младших участников (14-16 лет) бронзу взял ВПО «Дельта» (Ставропольский район), серебро — ВПК «Тигр» (Кинель-Черкасский район), а лидерами стала команда СРОО «Центр Плотниковых — детям» (Самара)/

Фото - Министерство молодежной политики Самарской области