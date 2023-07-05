Юноши губернии принимают участие в Спартакиаде молодежи России допризывного возраста

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В Волгограде на территории Историко-мемориального комплекса на Мамаевом кургане состоялась торжественная церемония открытия Спартакиады молодежи допризывного возраста, посвященная 80-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Масштабное мероприятие проводится в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».



В Спартакиаде принимают участие около 700 молодых людей в возрасте от 14 до 17 лет, представляющих образовательные организации, в том числе центры и клубы патриотического воспитания из 52 субъектов Российской Федерации.



В программу включены 11 дисциплин: военная подготовка (строевая подготовка и разборка-сборка автомата Калашникова АК74), физическая подготовка (бег 60 м, кросс на 3 км, метание спортивного снаряда (гранаты), стрельба из пневматической винтовки, подтягивание на перекладине, поднимание туловища из положения лежа на спине, прыжок в длину с места, прыжок в длину с разбега, плавание 50 м).



Самарскую область на Спартакиаде представляет команда Отрадненского нефтяного техникума: Тимофей Синицын, Александр Совихин, Евгений Афанасьев, Иван Сулейманов, Вадим Банников, Максим Макаров, Давид Парнышков, Оскар Нурмухамбетов, Денис Рыжов, Владимир Спиридонов и тренер Алексей Куликов.

Фото: минспорта СО