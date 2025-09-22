Я нашел ошибку
В Центре телефонного обслуживания ФССП России работает необычный сотрудник — «Полина»
Самара стала третьим городом, где был представлен проект «Дунаевские. Двойной портрет»
В Самарской области готовятся к Первому агродиктанту
Гибкие навыки — новый тренд в карьере: эксперты рассказали, как прокачать soft skills
У россиян возникли проблемы с доступом к сайту ФНС
В областном главке подведены итоги конкурса на лучшее помещение ОВД
Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» везет в Самару утерянное произведение Бизе и посвящение Плисецкой и Щедрину
Росстандарт согласовал отзыв по запрещенным грузовикам
Юлия Ашуркова: «Сотрудничество Самары и Республики Абхазия укрепляется»

22 сентября 2025 11:46
169
Юлия Ашуркова: «Сотрудничество Самары и Республики Абхазия укрепляется»

Самару с официальным визитом посетили делегации из Сухума и Гудауты (Республика Абхазия). 

В рамках подписанного в 2025 году соглашения о международном сотрудничестве администрация города Самара представила опыт развития учреждений культуры и образования. 

«Сотрудничество Самары и Сухума укрепляется, договоренности на уровне глав городов находят отражение в реальных делах. Мы обменялись опытом реализации культурных и образовательных программ для детей. Для наших коллег из города Сухум провели ознакомительные экскурсии в соцучреждения, представили наши практики работы с молодежью и развития культурного и туристического потенциала Самары.  Уверена, что в дальнейшем нас ждет реализация совместных проектов, гуманитарных и просветительских программ», 
– сказала первый заместитель главы города Самара Юлия Ашуркова. 

В лицее № 124 имени подполковника полиции Лазутина Д.А. представителям официальной делегации города Сухума представили опыт работы профильных классов.

В патриотическом центре «Авангард-Самара» гостям наглядно представили программу пятидневных учебных военно-полевых сборов, включающих огневую и инженерную подготовку, обучение тактической медицине.

 Коллектив Центральной библиотеки им. Н.К. Крупской провел экскурсию по своему модернизированному пространству, рассказал о принципах формирования фондов классической и современной литерат

В центре внимания
В Самаре прошел фестиваль «Время читать. С любовью»: ФОТО
21 сентября 2025  13:12
501
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником работников лесного хозяйства Самарской области
21 сентября 2025  10:56
466
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших.
20 сентября 2025  15:19
707
Фестиваль «Время читать. С любовью» открылся в Самаре
20 сентября 2025  11:26
714
Вячеслав Федорищев поздравил самарских оружейников с профессиональным праздником
19 сентября 2025  09:54
483
Весь список