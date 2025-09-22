Юлия Ашуркова: «Сотрудничество Самары и Республики Абхазия укрепляется»

169

Самару с официальным визитом посетили делегации из Сухума и Гудауты (Республика Абхазия).

В рамках подписанного в 2025 году соглашения о международном сотрудничестве администрация города Самара представила опыт развития учреждений культуры и образования.

«Сотрудничество Самары и Сухума укрепляется, договоренности на уровне глав городов находят отражение в реальных делах. Мы обменялись опытом реализации культурных и образовательных программ для детей. Для наших коллег из города Сухум провели ознакомительные экскурсии в соцучреждения, представили наши практики работы с молодежью и развития культурного и туристического потенциала Самары. Уверена, что в дальнейшем нас ждет реализация совместных проектов, гуманитарных и просветительских программ»,

– сказала первый заместитель главы города Самара Юлия Ашуркова.

В лицее № 124 имени подполковника полиции Лазутина Д.А. представителям официальной делегации города Сухума представили опыт работы профильных классов.

В патриотическом центре «Авангард-Самара» гостям наглядно представили программу пятидневных учебных военно-полевых сборов, включающих огневую и инженерную подготовку, обучение тактической медицине.

Коллектив Центральной библиотеки им. Н.К. Крупской провел экскурсию по своему модернизированному пространству, рассказал о принципах формирования фондов классической и современной литерат