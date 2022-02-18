Юбилейная Всероссийская студенческая весна пройдёт в Самаре с 18 по 24 мая

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В пятницу, 18 февраля, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и председатель Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодёжи» Павел Красноруцкий провели заседание по вопросам организации и проведения в этом году в Самаре юбилейного ХХХ Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». Участие в нём приняли представители федеральных и региональных министерств и ведомств, творческих и молодёжных союзов, студенческих объединений.

«Мы планомерно ведём работу по подготовке к важнейшему событию в жизни страны, потому что Российская студенческая весна – самое массовое молодежное событие в России. Конечно, регион чувствует колоссальную ответственность при подготовке юбилейного фестиваля», – подчеркнул Дмитрий Азаров в начале обсуждения.

Самара – родина студенческой весны. Напомним, ещё в 1992 году ученики самарских вузов, техникумов и училищ инициировали проведение Всероссийского фестиваля, который объединил на одной площадке творческое студенчество страны. В 1993 году инициатива была поддержана союзом молодёжи России, Правительством Самарской области и администрацией города и в этом же году фестиваль получил своё название – Российская студенческая весна.

На протяжении шести лет Самара была центром студенческого творчества, после чего в Самарскую область Фестиваль возвращался в 2002 и 2014 годах. В 2020 году в День молодёжи самарские студенты предложили руководителю региона провести юбилейный фестиваль в Самарской области. Дмитрий Азаров поддержал инициативу и приложил все усилия к тому, чтобы заявка нашей губернии была одобрена на федеральном уровне.

«Уже проделана большая работа для того, чтобы XXX юбилейный фестиваль «Российская студенческая весна» прошёл на самом высоком уровне, – отметил Павел Красноруцкий. – Буквально через неделю уже стартуют вузовские этапы, после которых пройдут региональные финалы. Помимо российских студентов на финал фестиваля приедут представители стран постсоветского пространства – всего 150 человек, которые будут соревноваться в отдельном треке – в танцевальном направлении. Также на этот фестиваль мы приглашаем 200 школьников, чтобы продемонстрировать им, как проводится Российская студенческая весна, ведь с этого года мы запускаем Российскую школьную весну. Мы готовимся и к серьёзной деловой программе, чтобы обсудить механизмы и формы поддержки студенческого творчества».

Во время фестиваля в рамках деловой программы запланировано проведение заседания комиссии Госсовета по направлению «Культура» по развитию талантов молодёжи. Дмитрий Азаров, являясь руководителем комиссии, в состав которого входят главы регионов и творческие люди с мировым именем, предложил провести совместное заседание с активистами студвесны. Инициативу Губернатора участники обсуждения поддержали.

В Самару на финал приедут 3,5 тысяч студентов со всей страны. Также ожидаются визиты ещё сотен гостей. «Мы надеемся, что юбилейный фестиваль станет самым массовым, самым грандиозным событием не только этого года, но и за всю историю фестивалей «Российская студенческая весна», – уверен Павел Красноруцкий.

Дмитрий Азаров отметил, что регион «всегда рад гостям». Губернатор поблагодарил руководителя Российского союза молодёжи за помощь и содействие в организационных вопросах: «Спасибо, что все вопросы прорабатываются досконально».

«Российская студенческая весна является одной из самых масштабных площадок для студенчества, для творчества и самореализации молодёжи», – отметил директор департамента государственной молодёжной политики и воспитательной деятельности Министерства науки и высшего образования России Денис Аширов.

«Благодаря фестивалю более 1,5 миллионов молодых людей занимаются творческой деятельностью по всей России, и у них есть дополнительная возможность для самореализации. И примечательно, что финал фестиваля пройдёт на родине студенческой весны. Это положительно скажется на развитии студенчества региона. Росмолодёжь готова оказывать всю необходимую поддержку, – подчеркнул советник руководителя Федерального агентства по делам молодёжи Егор Литвиненко. – Уверен, в этом году заявок на участие будет больше».

Дмитрий Азаров добавил, что проведена уже большая подготовительная работа. О предварительных итогах доложил заместитель министра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодёжи Сергей Бурцев. Он сообщил, что скорректированы и уже утверждены сроки проведения финала Российской студенческой весны. Фестиваль пройдёт с 18 по 24 мая. При этом торжественная церемония открытия состоится на главном спортивном объекте региона – стадионе «Солидарность Самара Арена». Перед началом планируется открыть скульптурную композицию, посвящённую студвесне. Уже совсем скоро в регионе пройдет конкурс эскизных работ среди скульпторов с мировыми именами.

Определены и конкурсные площадки – выступления пройдут в самых знаковых и больших концертных залах областной столицы. Предусмотрены и открытые площадки. С творчеством молодёжи смогут познакомиться все жители и гости Самарского региона. «Например, на большой сцене на площади Куйбышева ежедневно будут проходить концерты для всех желающих. Вместе с тем, там будут установлены спортивные площадки», – привел пример Сергей Бурцев. Планируется задействовать не только площади и набережную. Представления будут и на улицах Самары, которые станут пешеходными.

Сергей Бурцев также добавил, что сейчас продолжается отбор волонтёров, которые будут обеспечивать работу фестивальных площадок и помогать студентам со всей страны. Желающих оказалось много – свыше 4 тысяч. После отбора добровольцев распределят по направлениям работы и обучат.

«Церемония закрытия фестиваля пройдёт в новом Дворце спорта 23 мая, где когда-то и зарождалась студенческая весна», – добавил руководитель департамента молодёжи региона.

Павел Красноруцкий выразил благодарность всей региональной команде во главе с Губернатором за подготовку к проведению фестиваля. «Сегодня мы уже посмотрели все площадки. И я могу сказать, что они уже сейчас готовы к проведению Российской студенческой весны», – добавил он.

Во время совещания обсудили вопросы благоустройства общественных пространств, ремонта дорог и фасадов зданий, готовность сферы гостеприимства, системы здравоохранения региона. Без внимания не остались и вопросы безопасности.

«Надеюсь, что совместными усилиями мы проведём Российскую студенческую весну так, что министерство науки и высшего образования, Росмолодёжь и Российский Союз молодёжи будут предлагать всё новые мероприятия для проведения в Самарской области. Очень надеюсь, что будет ярко, талантливо, душевно, что мы продемонстрируем всю щедроту волжской души и гостеприимства, но к этому надо готовиться в организационном и творческом плане», – резюмировал Дмитрий Азаров.