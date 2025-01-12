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«Ёлка желаний»: в Кошкинском районе сотрудники Госавтоинспекции исполнили мечту юного жителя региона

12 января 2025 17:57
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8-летний Владислав давно интересовался особенностями службы в органах внутренних дел и мечтал подробнее узнать о работе сотрудников Госавтоинспекции.

В Самарской области сотрудники полиции исполнили мечту юного жителя региона. В Кошкинском районе сотрудники Госавтоинспекции присоединились к Всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний» и исполнили мечту юного жителя региона.

8-летний Владислав давно интересовался особенностями службы в органах внутренних дел и мечтал подробнее узнать о работе сотрудников Госавтоинспекции.

Желание мальчика исполнилось. Владислава пригласили в Отделение Госавтоинспекции Отдела МВД России по Кошкинскому району.

Мальчик своими глазами увидел процесс изготовления госномеров, юный житель области не скрывал своего восторга и с интересом осматривал специализированное оборудование.

Экскурсию для Владислава провел начальник Отделения Госавтоинспекции майор полиции Эдуард Хачатуров.

В ходе мероприятия мальчику рассказали о работе дорожно-патрульной службы, регистрационно-экзаменационной группы и других направлениях работы Госавтоинспекции.

В завершение встречи мальчик получил от полицейского памятные и полезные подарки, среди которых были световозвращающие элементы, памятка по соблюдению правил дорожного движения и сладкий подарок. Владислав поблагодарил сотрудников полиции, которые помогли осуществить его мечту.

А для самих полицейских лучшей наградой стала радость ребенка.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

 

Теги: Самара

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