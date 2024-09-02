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Ярослав Чернышев из Самарской в числе победителей третьего полуфинала проекта «Мастера гостеприимства»

2 сентября 2024 14:37
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Победителями полуфинала стали 49 участников из 29 регионов России.

Итоги третьего полуфинала проекта «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей» подвели в Ханты-Мансийске. Победителями полуфинала стали 49 участников из 29 регионов России. От Самарской области приглашение в гранд-финал получил генеральный директор ООО ФСО «Бункер» Ярослав Чернышев. Проект «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Более 400 профессионалов и экспертов в сфере гостеприимства из разных регионов России собрались на бизнес-форум, который состоялся в Ханты-Мансийске на площадке «Арт-резиденция». Ключевым событием форума стал третий полуфинал проекта «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей».  На протяжении трех дней участники проходили конкурсные испытания на оценку гибких компетенций, профессионального масштаба, интервью и презентовали свои проекты. Конкурсанты соревновались в восьми номинациях: «Гастроконцепт и Энотуризм», «Инновационные методы образования в сфере туризма», «Открытие региона», «Инновационный менеджмент в управлении индустрии гостеприимства», «Новый формат путешествий», «Развитие территорий», «Сделано в России» и «Научно-популярный туризм».

Помимо оценочных испытаний для полуфиналистов четвертого сезона проекта «Мастера гостеприимства» по направлению «Прорывные идеи в туризме», программа форума включала
в себя «Мастер-кемп: персонализированный сервис в гостиничной отрасли», деловую часть, нетворкинг, а также встречи бизнеса с представителями органов власти и местного самоуправления и культурно-развлекательную программу.

«В Ханты-Мансийске на полуфинале проекта «Мастера гостеприимства» мы собрали лучших специалистов гостеприимства со всей страны, чтобы вдохновить их на новые достижения
и вместе сделать российский туризм еще ярче – в гранд-финал прошли участники из 29 регионов России. Бизнес-форум объединил профессионалов ресторанного бизнеса, туроператоров, креативной и событийной индустрий. На место в полуфинале претендовали более 35 тысяч человек со всей страны, а в Ханты-Мансийске был зарегистрирован пятнадцатитысячный участник очных мероприятий проекта. Мы продолжим создавать условия для того, чтобы каждый человек мог реализовать свой потенциал в индустрии гостеприимства», – рассказал исполнительный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

В течение трех дней оценочных конференций участники решали проблемно-аналитические задачи в различных конфигурациях, что помогло нестандартным образом оценить конкурсантов по разным компетенциям. На основе этого эксперты отобрали сильнейших профессионалов индустрии гостеприимства.

На торжественном закрытии бизнес-форума были объявлены имена гранд-финалистов. Победителем третьего полуфинала проекта «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей» в номинации «Развитие территорий» стал Ярослав Чернышев, генеральный директор ООО ФСО «Бункер» из Самарской области с проектом «Поволжское наследие. Формирование интереса школьников Самары к истории великой Самарской губернии».

Проект Ярослава направлен на организацию разнообразных мероприятий для школьников
от 8 до 15 лет в Самарской области и других регионах России. Его команда реализует тематические лагеря, детские праздники, командообразующие мероприятия, а также занимается благотворительностью, продвигая здоровый образ жизни, патриотизм и снижение гаджетозависимости.

Путь Ярослава в индустрию гостеприимства начался с работы вожатым в детских лагерях
и продолжился в сфере детских праздников. Опыт работы в маркетинге и рекламе помог развивать бизнес, а идея создания собственного детского лагеря в Самарской области стала ключевым проектом, направленным на формирование интереса к истории и туризму у детей.

«Развитие внутреннего туризма – это не просто бизнес, это инвестиция в будущее нашей страны. Важно показать детям, что Россия богата и интересна, и что путешествовать по ней не менее захватывающе, чем за рубежом. Проект «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей» – это моя возможность заявить о проекте, который формирует любовь к родной земле и вдохновляет молодое поколение на открытие красоты России», – рассказал Ярослав Чернышев.

По итогам конкурсных испытаний 49 участников из 29 регионов, набравшие наибольшее количество баллов, получили приглашения к участию в гранд-финале, который состоится осенью этого года.

Основным лейтмотивом программы стала культура как передача знаний и опыта в смежных отраслях индустрии гостеприимства. Эксперты из разных направлений раскрыли понимание культуры в формате TED-выступлений. Лидеры индустрии гостеприимства рассказали о принципах и инструментах внедрения подходов wow-эффекта на реальных кейсах, как создать эмоциональную связь с каждым гостем и оставить незабываемые впечатления от продукта, поговорили про культуру экологической осознанности в туризме.

В рамках деловой программы состоялся бизнес-завтрак «Дом культуры», тренинги и неформальная дискуссия «Коллеги, совещание!» с обсуждением новостей из мира гостеприимства с экспертами из разных сфер. Лидеры мнений в индустрии гостеприимства наглядно показали, как реагировать на вызовы, возникающие в кризисные периоды, и принимать оперативные управленческие решения.

Для конкурсантов были организованы встречи с наставниками, партнерами проекта, а также с представителями бизнеса и региональных органов власти. В ходе этих встреч обсуждались конкретные предложения по развитию региона и перспективы развития туризма.

 

Фото предоставлено пресс-службой АНО «Россия – страна возможностей»

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