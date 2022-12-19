"Я сама сюда дошла": в деревне Простоквашино устроят женский лыжный забег

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Первый женский лыжный забег "Я сама сюда дошла", посвящённый 85-летию со дня рождения известного писателя Эдуарда Успенского, состоится в нижегородской деревне Простоквашино 24 декабря, сообщают организаторы мероприятия, передает РИА Новости.

"Цель предстоящих соревнований – популяризация зимних видов спорта, а также российской деревни Простоквашино – единственной в России с таким официальным названием. Ожидается, в мероприятии примут участие 100 лыжниц", – уточняют организаторы.

Протяженность трассы, которая будет пролегать вокруг живописной березовой рощи, составляет четыре километра. Главный приз забега – smart-телевизор. Кроме того, все участницы получат сертификаты и памятные сувениры

Для гостей состязаний будет организована развлекательная программа: дог-трекинг с хаски, творческие мастер-классы, ярмарка, интерактивные представления и чаепитие с "неправильными" бутербродами по рецепту кота Матроскина.

Организаторы рассчитывают, что такие спортивные праздники будут проходить ежегодно в зимнем и летнем форматах. Так, летом 2023 года запланировано проведение женского забега по скандинавской ходьбе.

Деревня Простоквашино находится на севере Нижегородской области, в Тонкинском районе. Для туристов организована развлекательная программа по мотивам известного советского мультфильма "Каникулы в Простоквашино", в ходе которой можно пройти квест и найти клад или принять участие в фотоохоте.

Фото: ru.freepik.com