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Welcome-pack дарят новым сотрудникам в 13% компаний Самары

19 марта 2023 10:07
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Welcome-pack дарят новым сотрудникам в 13% компаний Самары

Набор подарков для новых сотрудников (welcome-pack) — часть программы адаптации сотрудника — полезный и приятный приветственный жест от компании. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, дарят ли в компаниях города подарки новичкам. В опросе приняли участие представители компаний из Самары.

Welcome-наборы новым сотрудникам дарят 13% работодателей. В 78% компаний подобная практика пока не внедрена.

Чаще всего в welcome-наборы входит канцелярия (блокноты, ручки, ежедневники с корпоративной символикой), а также небольшие сувениры (сумки-шоперы, кружки и календари).

Время проведения: 2—10 марта 2023 года

Какие подарки чаще всего дарят новым сотрудникам в первый день работы (контекстный анализ комментариев, в порядке убывания количества упоминаний)

1. Блокнот
2. Ручка
3. Сумка-шопер
4. Ежедневник
5. Календарь
6. Термокружка/кружка
7. Другое (роутер, стикерпак, поясная сумка и проч.)

 

Теги: Опрос

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