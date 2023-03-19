Welcome-pack дарят новым сотрудникам в 13% компаний Самары

Набор подарков для новых сотрудников (welcome-pack) — часть программы адаптации сотрудника — полезный и приятный приветственный жест от компании. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, дарят ли в компаниях города подарки новичкам. В опросе приняли участие представители компаний из Самары.
Welcome-наборы новым сотрудникам дарят 13% работодателей. В 78% компаний подобная практика пока не внедрена.
Чаще всего в welcome-наборы входит канцелярия (блокноты, ручки, ежедневники с корпоративной символикой), а также небольшие сувениры (сумки-шоперы, кружки и календари).
Время проведения: 2—10 марта 2023 года
Какие подарки чаще всего дарят новым сотрудникам в первый день работы (контекстный анализ комментариев, в порядке убывания количества упоминаний)
1. Блокнот
2. Ручка
3. Сумка-шопер
4. Ежедневник
5. Календарь
6. Термокружка/кружка
7. Другое (роутер, стикерпак, поясная сумка и проч.)