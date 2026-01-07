Я нашел ошибку
Среди наиболее значимых объектов — подъезд к селу Большая Глушица, где выполнен капитальный ремонт дорожного полотна протяженностью 1,4 км и моста через реку Глушичка.
В регионе обновлены дороги, ведущие к объектам духовного наследия
В регионе начала работать ресурсно-методическая служба «Дети в семье» и 11 территориальных служб, которые сопровождают кризисные семьи.
«Вызов»: как в губернии меняют подход к поддержке семей в кризисной ситуации
Участники передвигаются на лыжах или специальных санях. В передвижении спортсмену помогает одна собака или целая упряжка.
Сегодня на лыжной базе «Чайка» состоялись гонки на собачьих упряжках  
Глава города отметил, что этот светлый праздник отмечают сегодня миллионы православных христиан во всем мире.
Иван Носков поздравил самарцев с Рождеством Христовым
Они поступают как им удобно, не понимая, что это причиняет неудобство окружающим.
Психиатр: привычка сидеть нога на ногу в общественном транспорте связана с чрезмерным эгоизмом
Для этого предполагается проведение комплексного анализа, по итогам которого должны быть подготовлены предложения, направленные на устойчивое улучшение социально-экономического положения пенсионеров.
В России планируют ввести постоянный мониторинг финансового положения пенсионеров
Главное богослужение в Кафедральном Соборе Святой Софии, Премудрости Божией возглавил митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий.
Православные верующие Самары встретили праздник светлого Рождества Христова
В Самаре праздничные поздравления на дом получили более ста фронтовиков -участников  Великой Отечественной войны.
«Вы - наши легенды!»: в Самарской области  поздравили с новогодними праздниками ветеранов Великой Отечественной войны
«Вызов»: как в губернии меняют подход к поддержке семей в кризисной ситуации

183
В регионе начала работать ресурсно-методическая служба «Дети в семье» и 11 территориальных служб, которые сопровождают кризисные семьи.

В 2026 году в Самарской области продолжится реализация специального проекта «Вызов» в рамках стратегической программы «Дети в семье». 

Напомним, что регион вошел в число 14 пилотных территорий проекта, направленного на семьесбережение, в конце 2024 года. 

«Самая важная инвестиция - сохранить семью для ребенка», - сказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время одной из встреч с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка, инициатором проекта Марией Львовой-Беловой. 

«Основная идея проекта - дети должны проживать в семье, и необходимо приложить все усилия для помощи семьям. Наша задача – до конца 2026 года на четверть снизить число детей, проживающих в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Решение — не только в устройстве ребят в замещающие семьи, но и в сокращении числа детей, изначально помещаемых в социальные учреждения. Для этого в течение прошлого года менялся сам подход к работе с семьями в трудной жизненной ситуации», — рассказала врио министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Оксана Щербицкая.

В регионе начала работать ресурсно-методическая служба «Дети в семье» и 11 территориальных служб, которые сопровождают кризисные семьи. Так, профессиональную поддержку в прошлом году получили 1211 семей, в которых растут 2194 ребенка.

Во всех 37 муниципалитетах региона созданы межведомственные консилиумы, которые обеспечивают координацию для решения проблем каждой конкретной семьи.

Были открыты 20 клубов «Устойчивая семья» для поддержки и вывода родителей из кризиса. Здесь, в том числе, помогают людям с алко- и наркозависимостью.

Функционирует сервис «Социальная няня» для семей, имеющих детей с тяжелыми множественными нарушениями развития. В перспективе планируется расширить этот сервис и для помощи родителям детей с ментальными нарушениями.

Развивается сеть кризисных центров, а в учреждениях с круглосуточным пребыванием открываются группы дневного и пятидневного пребывания детей из семей в трудной жизненной ситуации.

«К 2027 году мы планируем масштабно перепрофилировать все дома ребенка в учреждения нового типа, которые будут решать задачи прежде всего антикризисной поддержки семей: организовывать помощь и оказывать социальные услуги в полустационарной и надомной формах, обеспечивать временное пребывание и оказание социальных услуг детям-сиротам от 0 до 23 лет, а также работу выездной круглосуточной мобильной бригады, - говорит Оксана Щербицкая. - Открытие новых сервисов позволило по-новому выстроить систему профессионального сопровождения семей, нуждающихся в поддержке. Мы перераспределяем ресурсы работающих специалистов, учим их семьесберегающему подходу, бережному отношению к возможностям семьи, вовлекаем в заботу о семьях социально ориентированные НКО. И это помогает более точно определить цели работы и избежать навешивания ярлыков на семьи, имеющие трудности».

В 2026 году работа в рамках проекта будет продолжена с ключевым акцентом на переход от защиты интересов ребенка к защите интересов всей семьи с помощью семьесберегающих технологий.

Это подтверждает и Уполномоченный по правам ребенка в Самарской области Юлия Николаева: «Проект «Вызов» собирает по крупицам позитивные истории семей, которые благодаря слаженной межведомственной работе снова смогли жить вместе: истории детей, которые счастливы обнять своих родителей, и родителей, которые преодолели трудности и зависимости ради своих детей».

 

Фото:   департамент информационной политики Самарской области

Самара

Участники передвигаются на лыжах или специальных санях. В передвижении спортсмену помогает одна собака или целая упряжка.
07 января 2026, 14:11
Сегодня на лыжной базе «Чайка» состоялись гонки на собачьих упряжках  
Участники передвигаются на лыжах или специальных санях. В передвижении спортсмену помогает одна собака или целая упряжка. Общество
177
Глава города отметил, что этот светлый праздник отмечают сегодня миллионы православных христиан во всем мире.
07 января 2026, 13:38
Иван Носков поздравил самарцев с Рождеством Христовым
Глава города отметил, что этот светлый праздник отмечают сегодня миллионы православных христиан во всем мире. Общество
178
Главное богослужение в Кафедральном Соборе Святой Софии, Премудрости Божией возглавил митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий.
07 января 2026, 10:52
Православные верующие Самары встретили праздник светлого Рождества Христова
Главное богослужение в Кафедральном Соборе Святой Софии, Премудрости Божией возглавил митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий. Общество
237
В центре внимания
Губернатор призвал муниципалитеты направить основной фокус внимания на уборку тротуаров, дворов, остановок и подходов к соцобъектам.
5 января 2026  19:12
Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по жизнеобеспечению Самарской области в праздники
803
Введено продление ограничений движения на федеральных дорогах в Самарской области
4 января 2026  12:36
Введено продление ограничений движения на федеральных дорогах в Самарской области
693
На трассе Р-241 в Самарской области ведено временное ограничение движения
4 января 2026  12:24
На трассе Р-241 в Самарской области ведено временное ограничение движения
653
В центре Самары вернули прежнюю схему движения автобусов.
2 января 2026  13:28
В центре Самары вернули прежнюю схему движения автобусов
899
С Новым 2026 годом!
31 декабря 2025  23:59
С Новым 2026 годом!
875
Весь список