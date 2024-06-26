Выставку «Россия» на ВДНХ посетил 17-миллионный гость

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Международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве 26 июня посетил 17-миллионный гость — Егор Морозов, который приехал в столицу из Волгограда вместе с супругой Ольгой и двумя сыновьями, пишут "Известия".

Организаторы выставки и правительство Нижегородской области подарили семье сертификат на трехдневное путешествие в регион, которое организует АНО «Агентство гостеприимства Нижегородской области».

«Для нас это большой сюрприз. Мы рады побывать здесь и увидеть всё вживую. Очень жаль, что выставка закрывается, но надеемся, что она откроется в другом формате. Ее интересно посетить со всей семьей, посмотреть, какая у нас большая и великая страна», — отметил юбилейный посетитель.

Егор, Ольга и их шестилетний и девятилетний сыновья Андрей и Иван посетят Нижегородский кремль, музей «Русское искусство», Чкаловскую лестницу, парк 800-летия Нижнего Новгорода и Верхне-Волжскую набережную. Кроме того, в программу входит речная прогулка по Волге и Оке и поездка в основанный Юрием Долгоруким город Городец.

Как отметила организатор выставки-форума Наталья Виртуозова, в настоящее время наблюдается максимальный поток гостей — не менее 100 тыс. человек в сутки.

«Хочу напомнить, что 8 июля выставка закрывается. Тех, кто еще не успел ее посетить, милости просим в гости!» — добавила она.