Выставка «Золотая осень – 2023»: Самарская область награждена Гран-при

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Сразу 2 золотые медали принесло региону ГБУ СО «Центр обеспечения деятельности АПК» за организацию сельскохозяйственного консультирования в молочном скотоводстве и за разработку и внедрение геоинформационной системы агропромышленного комплекса Самарской области.



Золотой медалью за высокоэффективное информационно-консультационное обеспечение АПК Приволжского федерального округа. награждено ГБУ ДПО «Самара – АРИС».



Эффективное внедрение современных методов надзора за техническим состоянием самоходных машин Государственной инспекции гостехнадзора Самарской области отмечено серебряной медалью.



Самоходный опрыскиватель «Туман – 3» производства ООО «Пегас-Агро» получил Диплом специализированного конкурса «Приз крестьянских симпатий» в номинации «Техника для внесения удобрений и ухода за растениями», сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Самарской области.

Фото: Минсельхозпрод Самарской области