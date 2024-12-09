Выставка «Россия будущего» откроется в Самарском Историческом парке 

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13 декабря 2024 г. в 13.00 в Историческом парке «Россия – Моя история» в Самаре откроется необычная мультимедийная выставка «Россия будущего».

Она расскажет о достижениях прошлого и настоящего, а также покажет, как каждый из нас может повлиять на благополучие и процветание страны. Посетители сами смогут управлять экспозицией с помощью десятков интерактивов.

Россия может гордиться не только славным героическим прошлым. Впереди у нее большие перспективы. Это наглядно показывает новый масштабный проект, подготовленный Историческим парком г. Ставрополя. Выставка охватывает разные сферы: от семьи, общества, ресурсов и экологии до международных отношений. В каждом из 16 тематических блоков посетители совершат путешествие из настоящего в прошлое и будущее страны. Такой необычный подход неслучаен. Все достижения основаны на опыте предшествующих поколений, а сегодняшний день во многом определяет будущее страны. Так, выставка показывает новейшие разработки ученых, перспективные проекты в разных областях, которые повлияют на нашу жизнь.

Одна из особенностей выставки - ее интерактивность. Материал представлен в игровом формате. Посетителей ждет более полусотни увлекательных интерактивов, викторин, игр со смыслом. Так, в зале «Экология» юные посетители смогут навести порядок в лесу, а взрослых, наверняка, заинтересует интерактив «Убей/спаси планету – сделай свой выбор». Здесь каждому предстоит сделать выбор между простыми привычными действиями, например, выпить кофе из чашки или из специального бумажного одноразового стаканчика. На всех экранах тут же демонстрируются последствия выбора для экологии. И такие интересные интерактивы в экспозиции на каждом шагу. Посетители будут собирать пазлы и модели транспорта, выращивать пшеницу и запускать ракету, преодолевать болото и космическое пространство, смогут обыграть великого комбинатора и полистать «живые книги» - на этой выставке возможно все.

Многие интерактивные площадки выставки созданы с помощью нейросетей. Они помогли представить образы будущего страны и «оживить» российских императоров. Последние поделятся с посетителями своей мудростью. Можно услышать на выставке и голос наших современников. Так, блогеры записали для проекта «Россия будущего» рецепты национальных блюд, фотографы поделились снимками любимых мест малой родины, а иностранцы – впечатлениями от жизни в России.

Большое внимание уделяется тому, как каждый из нас может реализовать свои способности и получить поддержку на уровне общества и государства. Выставка без назиданий на конкретных примерах показывает, что все мы способны повлиять на жизнь окружающих людей и даже всей страны. Так, подросток может защитить родное село от пожара, скромная пенсионерка благоустроить жизнь в родном селе, а выдающийся хирург- вернуть здоровье сотням пациентов с тяжелыми заболеваниями. Особое место в повествовании отводится богатейшему культурному наследию нашей многонациональной страны и духовным ценностям, которые необходимо передать потомкам.

Выставка подготовлена ставропольским музейно-выставочным комплексом «Россия – Моя история» при поддержке Правительства Ставропольского края. Партнерами проекта выступили Фонд Гуманитарных Проектов, Русское Географическое общество, Росмолодежь, РДДМ «Движение первых», президентская платформа «Россия – страна возможностей», Министерство культуры Ставропольского края, МГИМО, Северо-Кавказский федеральный университет, Ставропольский государственный медицинский университет и Ставропольский государственный аграрный университет. Выставка будет демонстрироваться в исторических парках «Россия – Моя история» по всей стране.

Выставка в Самаре продлится с 13 декабря 2024 г. по 12 января 2025 г.

ВХОД СВОБОДНЫЙ 6+

Фото: пресс-служба Исторического парка Самары