Выставка мастеров филейно-гипюрной вышивки открывается в самарской галерее ремесел

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6 февраля в галерее ремесел Агентства социокультурных технологий (г. Самара, ул. Некрасовская, 78) состоится открытие выставки «Гипюровый лес», посвященной искусству самарской филейно-гипюрной вышивки. В России эта вышивка известна уже не одно столетие, но именно на самарской земле плетение по сетке расцвело и обросло особенностями и неповторимым почерком. (0+)

Филе – в переводе с французского означает сетка. Сначала мастера плетут сетки, а по сетке уже вышивается узор. Всего на выставке мастеров филейно-гипюровой вышивки «Гипюровый лес» представлено более 80 самых разных изделий, выполненных в данной технике. Большая заслуга в развитии филейно-гипюрной вышивки В Самарской области, да и по всей России – нашей землячки Надежды Афанасьевны Тазовой. Она не только много лет отдала преподаванию и обучению этому мастерству, но и написала известный на всю страну учебник «Ручное филейное плетение и филейно-гипюрная вышивка», который в советские годы не раз переиздавался, да и сегодня по нему обучаются мастерицы, причем не только из России.

«Мы знаем всех мастеров в Самарской области, которые занимаются этим видом творчества. Ремесло достаточно сложное, немассовое, можно сказать, даже элитарное, – рассказал Игорь Жаткин, директор Агентства социокультурных технологий. – Чтобы его освоить, требуются годы тренировок. Но те, кто постигает науку плетения по сетке, уже не могут от ремесла отказаться. Наша задача – не только сохранить эту самарскую самобытность, но и привести как можно больше людей в заповедный мир филейно-гипюрной вышивки».

На выставке представлены изделия самарских мастеров – учеников Надежды Тазовой – Нины Белявской, Ольги Якуниной, Марины Посеряевой и других последователей этого вида рукоделия.

Ольга Николаевна Якунина хранит верность мастерству уже около 30 лет: «Занимались у Надежды Тазовой, все школьники тогда хотели еще брать уроки вязания, но Надежда Афанасьевна, настоящий подвижник филейно-гипюрной вышивки, любила повторять, что вязанию и так можно научиться, а вы учитесь плести, пригодится на всю жизнь».

Нина Ивановна Белявская многие годы работала в учебных заведениях Самары, к ней в кружок по филейно-гипюрной вышивке приходили даже мальчишки, будущие футболисты. «И такая тишина стояла на занятиях, - рассказывают сегодня ее коллеги. – Никто не шумел, все старались. Нина Ивановна пообещала, что каждый уйдет со своим изделием. И, действительно, все сплели себе по салфетке».

Марина Петровна Посеряева, к сожалению, безвременно ушла из жизни, но память об этом светлом человеке и по сей день трепетно хранится в сердцах поклонников ремесел.

Ученица Марины Посеряевой, Ольга Сидорова сегодня продолжает ее дело в образовательном центре «Камертон» пгт Безенчук. «Недавно я никак не могла справиться с узором «козлик» на салфетке, - рассказывает Ольга Николаевна . – До четырех утра сидела. И хотите верьте-хотите нет, мне в этот день Марина Петровна приснилась, радостная такая. На другой день, я села и одним махом вышила тот фрагмент, который у меня не шел».

Традиционно первыми с новой выставкой познакомятся студенты декоративно-прикладного отделения Самарского областного училища культуры, факультета культурологии Самарского государственного института культуры. Они смогут принять участие в ознакомительном мастер-классе по самарской филейно-гипюрной вышивке.

«Для того, чтобы заниматься филейно-гипюрной вышивкой, требуется не только максимальная сосредоточенность, но еще и математическое мышление. Если вы понаблюдаете за процессом вышивания – здесь присутствует точный расчет, выверенный алгоритм действий, – отметил куратор выставки Олег Баулин. – Неслучайно многие мастера вышивки в прошлом – инженеры, бухгалтеры, поклонники точных наук».

Художник выставки «Гипюровый лес» Урсула Берг считает, что такой предмет как вышивка требует бережного отношения и в то же время свежего взгляда, когда речь заходит об экспонировании: «Мы привыкли к определенной подаче работ, созданных художественным ручным трудом. Но рассматривая эти салфетки, рушники, предметы одежды, украшения я вижу огромный потенциал для экспонирования и представления их публике так, чтобы посетители удивлялись, влюблялись, подолгу рассматривали работы наших мастеров, а в итоге возвращались на выставку снова и снова».

Также в галерее ценители ремесел познакомятся с самыми различными видами кружевоплетения – фриволите, ришелье, коклюшечное кружево, вязание крючком.

Проект галереи ремесел осуществляется на грантовые средства Президентского фонда культурных инициатив. Это новое выставочное пространство, где мастера декоративно-прикладного творчества, народных художественных ремесел и промыслов Самарской области смогут демонстрировать свои изделия. Инициаторы создания подобного креативного пространства для ремесленников региона – Агентство социокультурных технологий и общественная организация «Содружество детских и молодежных объединений».

Выставка «Гипюровый лес», Галерея ремесел, ул. Некрасовская, 78. Часы работы: Понедельник – четверг, суббота: с 09: 00 до 18:00. Пятница с 09:00 до 17:00.

Вход на открытие и в последующие дни – свободный. Групповые экскурсии по предварительной записи: тел. 331–23– 55.

Фото: минкульт СО