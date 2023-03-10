Выпускница Самарского политеха создала бренд верхней женской одежды КОЖУХ.

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Окончив факультет архитектуры и дизайна Самарского политеха, специалист в области дизайна костюма и проектирования Алена Кожух решила создавать собственные модели одежды. В настоящее время у Алены уже несколько коллекций оригинальных изделий и аксессуаров, в том числе из экоматериалов.

В 2021 году на ХХ фестивале моды и театрального костюма «Поволжские сезоны Александра Васильева» она была удостоена специального приза за коллекцию «Трансформация» из 75 пар джинсов. Задумка джинсовой коллекции – создание одежды из переработанных материалов. Успех на фестивале дал девушке возможность войти в мир модной индустрии.



Бренд «Кожух», по словам его создательницы, связан не только с фамилией. У этого слова несколько основных значений: тулуп на овчине, а также оболочка, футляр, жесткий корпус. Такая семантика нашла отражение во флагманской модели – пальто из экокожи с инновационным утеплителем на основе овечьей шерсти.

- Мы с моей командой стартовали в прошлом сезоне, в сентябре, и получили хорошие отклики на новые модели, - говорит Алена Кожух. - В России не так много дизайнеров, которые сосредоточены на изготовлении женской верхней одежды. Мы решили занять эту нишу. Наша одежда сохраняет тепло, чтобы было комфортно в любую погоду. Одновременно женщина в ней выглядит яркой и чувствует себя уверенно. Сейчас мы выпустили коллекцию «Цвет», в которую вошли пальто с капюшоном, парка в стиле 90-х и стеганая рубашка. Все модели эксклюзивны и представлены в разнообразной цветовой гамме.



В данный момент в мастерской Алены Кожух готовится вторая часть весенней коллекции. Это будут косухи, тренчи, пальто в брутальном, дерзком, провокационном стиле.



- Наша одежда находится в повышенном ценовом сегменте. Стоимость складывается из цены практичной фурнитуры, современных тканей и надежных утеплителей. Круглогодично мы реализуем ходовые модели - длинные зимние пальто с натуральным наполнителем, шубы из экомеха, укороченные куртки, а также стильные головные уборы. Их можно приобрести в одном из торговых центров Самары или заказать онлайн.