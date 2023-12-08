Выпускники проектов «Россия – страна возможностей» региона проведут 12 мастер-классов для школьников

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Сообщество выпускников проектов «Россия – страна возможностей» Самарской области проведет 12 мастер-классов для школьников.

Участниками мастер-классов станут учащиеся школы №24 Куйбышевского района Самары. В субботу 9 декабря участники сообщества выпускников конкурсов и проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» поговорят с ребятами о том, как формируются наши ценности и как они влияют на все жизненные решения.

Успешные предприниматели, госслужащие, представители медиа-пространства, финалисты конкурса «Лидеры России» расскажут ребятам о том, как формируются наши ценности и на исторических и личных примерах покажут, как они влияют на каждый жизненный выбор и на развитие общества в целом. Всех спикеров объединил проект сообщество выпускников конкурсов и проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей», который в 2023 году стартовал в десяти пилотных регионах. Его цель – создать площадку для взаимодействия участников, финалистов и победителей проектов и конкурсов президентской платформы для совместной деятельности на пользу региона.

Одной из ценностей, которую разделяет сообщество, является передача знаний. Именно с этой целью участники проекта ведут постоянную работу со школьниками и студентами, которая сегодня выходит на новый уровень, благодаря возросшему количеству заявок от школ на проведение лекций и мастер-классов. Общение школьников со старшими товарищами дает хороший результат: о важных вещах с ребятами говорят люди, которым и самим в жизни приходилось делать важный выбор, решать, какие ценности для них важнее.

Уроки проводятся в рамках проекта «Академия лидерства», который был создан как часть федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» региональным сообществом Самары. Участники проходят обучение, тестирование и на безвозмездной основе проводят просветительские мастер-классы для школьников 7-11 классов и студентов образовательных учреждений в очном и онлайн форматах.

Сегодня в активе у сообщества десяток тем для общения: от лидерства и личного пути становления, до культурологии и боевой славы. Формат мастер-класса позволяет эксперту перейти в прямое общение с ребятами и делиться знаниями совершенно на новом уровне, добавляя к ним эмоции и личные переживания.

Куратор направления взаимодействия с учащимися в Сообществе, Главный менеджер проекта, ООО «САМАРАНИПИНЕФТЬ» Михаил Шустов: «Разговор со школьниками в рамках мастер-классов проходит энергичный. Разносторонние взгляды учеников раскрывают каждый раз новые нюансы обсуждаемой темы, а желание изучать новое дает мне самому заряд на изучение новых сфер и реализацию своих идей».

Победитель окружного финала приволжского федерального округа пятого сезона проекта «Лидеры России» из Самары Юлия Заверткина: «Мы уже проводили уроки в Нижнем Новгороде. Честно признаюсь, были разные ожидания, но больше присутствовало предвкушение «а как же все пройдёт». И в каком же восторге я вышла после проведенного урока! Какая же современная молодёжь думающая, интересная, разносторонняя, со своим собственным мнением, которое не боится выражать. Я настолько зарядилась энергетикой ребят, что мы еще долго не могли разойтись после звонка, продолжили общение в неформальной обстановке и завершили крепкими объятиями. Теперь очень интересно, какая же молодежь в нашем регионе, чем интересуется, как размышляет, о чем мечтает. С предвкушением жду субботнего мастер-класса».

С октября 2023 года прошло уже более 20 встреч в Самаре и Нефтегорске. Наибольший интерес у школьников вызвали уроки по ценностям и финансовой грамотности. Сообществу выпускников проектов «Россия – страна возможностей» удалось заручиться поддержкой Министерства образования и науки Самарской области и направить во все школы региона приглашение присоединиться и организовать мастер-классы на своей территории.

До конца года участники планируют провести более 40 мастер-классов, а уже на следующий год поставлена задача охватить как можно больше школ в муниципалитетах, особенно в отдаленных районах.

Информационная справка

Автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. Миссия платформы – создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого. Платформа помогает каждому человеку, независимо от того, где он живет, какую профессию он выбрал и в какой семье вырос, получить возможности для своего развития. Это открытая площадка для общения талантливых и неравнодушных людей всех возрастов, обмена опытом между школьниками, студентами, профильными специалистами, предпринимателями, управленцами и волонтерами. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

За 5 лет работы платформы участниками её 26 проектов стали 20 миллионов человек из всех регионов России и 150 стран мира, а партнерами – более 1500 компаний, вузов, государственных и общественных организаций. Участие в проектах, конкурсах и олимпиадах платформы помогает найти единомышленников и завести полезные знакомства, поступить в вуз или пройти перспективную стажировку, найти работу мечты, продвинуться в карьере, выиграть грант, получить персонального наставника, который поможет отточить мастерство или развить лидерские качества.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», клуб Лидеров России «Эльбрус», конкурс «Это у нас семейное», проект «Мастера гостеприимства», проект «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект», проект «Флагманы образования», проект «ТопБЛОГ», проект «Профразвитие», Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал», Всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход», Всероссийский конкурс «Большая перемена», проект «Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», проект «Экософия», Всероссийский конкурс проектов «Моя страна – моя Россия», проект «Национальная технологическая олимпиада», проект «Программа развития «Другое дело», проект «Международный строительный чемпионат», проект «Конкурс-премия уличной культуры и спорта «КАРДО», Всероссийский конкурс «Начни игру», профессиональный конкурс «Открываем Россию заново», проект «Спасибо, братцы!», а также конкурс «Пишем будущее», проект «Программа «Больше, чем путешествие». Также платформа выступает партнером международного инженерного чемпионата «CASE-IN», Российская национальная премия «Студент года», проекта «Фестиваль «Российская студенческая весна» и проекта «Культурный код».

В рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей» в феврале 2019 года создан образовательный центр – Мастерская управления «Сенеж». Обучение в нем проходят участники проектов и конкурсов платформы, активная молодежь, а также управленцы и государственные служащие. Мастерская выступает площадкой для проведения различных образовательных и молодежных мероприятий, в том числе Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов».

С 2021 года платформа развивает на базе ведущих вузов страны Центры компетенций, в которых студенты проходят диагностику надпрофессиональных навыков и получают инструменты для их развития. В настоящее время создано 97 таких центров, которые охватывают почти 200 университетов в 54 регионах страны.

В 2022 году на базе президентской платформы «Россия – страна возможностей» начало работу Кадровое агентство, ориентированное на помощь министерствам, ведомствам и государственным компаниям в подборе сильных кандидатов.

В 2023 году в Донецкой и Луганской народных республиках появились представительства платформы «Россия – страна возможностей». В них оборудованы лектории для просветительских мероприятий, информационные центры, а также зоны совместной работы, предоставляющие жителям новых субъектов Российской Федерации дополнительные возможности для личностного и профессионального развития.

Фото предоставлено сообществом выпускников проектов «Россия – страна возможностей» Самарской области