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Выпускники из трёх регионов страны пройдут экспресс-стажировку в Самарской области

19 июля 2024 17:30
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Будущие инженеры, технологи и помощники машиниста познакомятся с потенциальными работодателями, узнают об их требованиях и специфике будущей работы.

100 выпускников из трех субъектов страны пройдут экспресс-стажировку в Самарской области.  Будущие инженеры, технологи и помощники машиниста познакомятся с потенциальными работодателями, узнают об их требованиях и специфике будущей работы.

Заключено соглашение между Управляющим центром занятости населения Самарской области и федеральным Центром содействия молодым специалистам. В рамках проекта «Больше, чем работа» в октябре 2024 года будут организованы трехдневные стажировки на трех региональных предприятиях для выпускников из других регионов.

В практической части стажировки участников ждет насыщенная программа с погружением в профессиональную среду. Так, например, молодые специалисты попробуют себя в качестве помощников бурильщика капитального ремонта скважин и технолога в капитальном ремонте скважин, будут работать в сварочном классе под руководством опытных наставников.

Также запланировано заседание Клуба занятой молодежи, где выпускникам расскажут о профессиональных возможностях и программах переезда в Самарскую область. Карьерные консультанты кадровых центров «Работа России» региона расскажут о мерах поддержки молодых специалистов, таких как подъемные выплаты, льготная ипотека и другие. Каждый участник стажировки получит сертификат о гарантированном трудоустройстве.

«Отвечая на запрос работодателей нашего региона, мы заключили соглашение, в рамках которого будем привлекать молодых специалистов из других субъектов страны. У нас открыто более 20 тысяч вакансий для молодежи. После стажировки мы готовы помочь молодым людям с переездом», - отметил директор центра занятости региона Александр Митюхин.

Напомним, служба занятости Самарской области прошла комплексную модернизацию в рамках нацпроекта «Демография», который принят по решению Президента страны Владимира Путина. Благодаря модернизации созданы современные обновленные кадровые центры «Работы России», которые оказывают квалифицированную помощь молодежи в профессиональном определении и трудоустройстве.

 

Фото:   freepik.com

Теги: Самара

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