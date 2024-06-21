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Выпускникам Самарского кадетского корпуса в торжественной обстановке вручили аттестаты
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Выпускникам Самарского кадетского корпуса в торжественной обстановке вручили аттестаты

21 июня 2024 14:35
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Начальник Главного управления генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов вручил выпускникам первые документы об образовании.

В Самарском кадетском корпусе МВД России состоялась торжественная церемония вручения аттестатов о среднем и основном общем образовании и медалей «За особые успехи в учении» выпускникам 2024 года.

Парадным строем по плацу прошли заметно возмужавшие с момента поступления ребята пятого и седьмого курсов, выстроившись напротив трибуны, они замерли в ожидании начала одного из главных событий в их жизни. На трибуну поднялись почетные гости: начальник Главного Управления МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов, врио Губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев, председатель Общественного совета при областном главке Александр Шахов, депутат Государственной Думы от Самарской области Александр Хинштейн, а также заместитель начальника линейного управления МВД России - начальник отдела по работе с личным составом Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте полковник полиции Николай Потапов.

Поддержать в этот важный день ребят пришли их родные и близкие. Родители с нескрываемым волнением смотрели на своих детей и не могли поверить в то, что их сыновья так быстро выросли и возмужали.

Открывая мероприятие, под звуки Гимна Российской Федерации прошла знаменная группа, и по команде «смирно» ведущий парада доложил начальнику кадетского корпуса, что курсы для торжественного вручения аттестатов об основном и среднем общем образовании построены. Перед строем выпускников на трех столах лежали аттестаты и памятные альбомы.

Начальник Главного управления генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов вручил выпускникам первые документы об образовании.

Ребята строевым шагом подходили к почетным гостям и получали из их рук начальника Главного Управления МВД России по Самарской области генерал-лейтенанта полиции Игоря Иванова свои первые документы об образовании. Возвращаясь в строй, каждый выпускник понимал, что в его жизни начался новый этап. И те знания, навыки физической и строевой подготовки и, конечно же, дисциплина, которые они получили во время обучения в кадетском корпусе, помогут им в достижении дальнейших целей.

Напутственные слова и отеческие наставления ребятам сказали руководство корпуса и педагоги. Классные руководители, которые столько лет дарили ученикам внимание и заботу пожелали выпускникам, чтобы удача и счастье стали их верными спутниками жизни.

Выступающие родители поздравили своих сыновей и выразили слова благодарности руководству корпуса и преподавательскому составу за достойное воспитание их детей, а ребятам пожелали любить жизнь и принимать правильные решения. В свою очередь, руководство корпуса вручило благодарственные письма родителям ребят, особо отличившимся в учебе. Родные и близкие учащихся не смогли сдержать свои эмоции, вспоминая о тех временах, когда их мальчишки только поступали в кадетский корпус.

Торжественное мероприятие прерывалось творческими выступлениями.

Затем ребята выразили слова благодарности педагогическому коллективу и поклялись высоко нести звание кадета, никогда не останавливаться на достигнутом, верно служить Отчизне и пообещали обязательно вернуться в стены родного учебного заведения, где обрели второй дом, чтобы поблагодарить своих учителей и рассказать будущим учащимся о том, как обучение в кадетском корпусе помогло им в жизни. После чего ребята вручили педагогам цветы и подарки.

В завершении мероприятия, прощаясь со Знаменем Самарского кадетского корпуса МВД России, выпускники прошли торжественным маршем перед трибуной, а впереди их ждет долгая и счастливая жизнь, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

Теги: Самара

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