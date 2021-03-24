Выигрыш в лотерею в 335 млн рублей житель Твери пока так и не забрал

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Выигравший рекордную сумму в 335 млн руб. в лотерею житель Твери пока не обратился за получением приза. Об этом РБК сообщили в распространителе государственных лотерей «Столото».



«Прошло три месяца, однако мультимиллионер до сих пор не обратился за выигрышем. Известно лишь, что он приобрел билет за 200 руб. в отделении «Почты России» в Твери, на улице Фрунзе, дом 20», — сообщили в компании.



Компания объяснила, что участники лотерей вправе обратиться за выигрышем в течение 195 дней с даты публикации результатов соответствующего тиража. Если победитель не успел предъявить билет для получения выигрыша, при предоставлении дополнительных документов получить выигрыш можно еще в течение трех лет. По истечении трех лет все невостребованные выигрыши в полном объеме направляются в государственный бюджет.





Фото из открытых источников