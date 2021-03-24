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Выигрыш в лотерею в 335 млн рублей житель Твери пока так и не забрал

24 марта 2021 23:08
103
По истечении трех лет все невостребованные выигрыши в полном объеме направляются в государственный бюджет.

Выигравший рекордную сумму в 335 млн руб. в лотерею житель Твери пока не обратился за получением приза. Об этом РБК сообщили в распространителе государственных лотерей «Столото».

«Прошло три месяца, однако мультимиллионер до сих пор не обратился за выигрышем. Известно лишь, что он приобрел билет за 200 руб. в отделении «Почты России» в Твери, на улице Фрунзе, дом 20», — сообщили в компании.

Компания объяснила, что участники лотерей вправе обратиться за выигрышем в течение 195 дней с даты публикации результатов соответствующего тиража. Если победитель не успел предъявить билет для получения выигрыша, при предоставлении дополнительных документов получить выигрыш можно еще в течение трех лет. По истечении трех лет все невостребованные выигрыши в полном объеме направляются в государственный бюджет.


Фото из открытых источников

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Комментарии

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В соцсетях появилось видео, на которой девушка убирает мусор на улице.
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87
По истечении трех лет все невостребованные выигрыши в полном объеме направляются в государственный бюджет.
24 марта 2021  23:08
Выигрыш в лотерею в 335 млн рублей житель Твери пока так и не забрал
102
Ранее в мастерской изготовило партию похожих костюмов для частного клиента.
24 марта 2021  23:00
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