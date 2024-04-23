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Выходит шоу «Суперниндзя. Дети» с каратистом из Сызрани

23 апреля 2024 12:17
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На СТС выходит шоу «Суперниндзя. Дети» с каратистом из Сызрани

5 мая в 20:30* на СТС премьера спортивного шоу «Суперниндзя. Дети» с Дмитрием МасленниковымВасилием Артемьевым и Равшаной Курковой в роли ведущих. За призовой фонд 6 миллионов рублей, который разделят три победителя, поборются 108 юных атлетов из 49 городов России и Беларуси. Среди героев — Михаил Андреев из Сызрани.

11-летний школьник занимается ниндзя-спортом три года. Кроме полосы с препятствиями, в его жизни есть другие увлечения. На его счету жёлтый пояс по карате, второй юношеский разряд по шахматам и второе место в городских соревнованиях по картингу. Спорт помогает мальчику пережить развод родителей и трудности в общении со сверстниками. Для Михаила участие в проекте «Суперниндзя» — шанс показать себе и окружающим свою значимость. «Сначала родители не очень поддержали мою идею, но потом согласились, — вспоминает он. — Особенно переживала бабушка: она иногда смотрела "Суперниндзя" и чаще всего попадала именно на те моменты, когда люди падали или калечились».

В новом телепроекте участника из Сызрани ожидала 86-метровая трасса, для освещения которой понадобились 900 приборов и полуторакилометровая светодиодная лента. Четыре месяца ушло на разработку и производство конструкции, металлические детали которой везли из Москвы на 25 грузовиках. Главная особенность нового шоу — разнообразие препятствий и их адаптация под каждую возрастную категорию участников (9–10 лет, 11–12 лет, 13–14 лет). Перед съёмками трассу тестировали юные спортсмены под руководством тренеров и судей проекта.

 

*по местному времени

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