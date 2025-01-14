Выдачи ипотечных кредитов в декабре выросли после пяти месяцев спада

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Ипотечное кредитование – единственный сегмент банковской розницы, который продемонстрировал рост в декабре 2024 года, следует из предварительных данных экспресс-мониторинга аналитического агентства Frank RG, пишет Смотрим.

По данным Frank RG, объемы выдачи увеличились на 3,7% по сравнению с ноябрем, составив 273,6 миллиарда рублей. Так, в декабре банки выдали 58,1 тысячи ипотечных кредитов — на 1,4% больше по количеству, чем месяцем ранее.

Рост объемов ипотеки в декабре, вероятно, связан с изменением механизма лимитов по семейной ипотеке, выразил мнение Дмитрий Грицкевич из Промсвязьбанка в разговоре с изданием "Ведомости". С 15 декабря банки получили возможность выдавать кредиты автоматически при наличии свободных лимитов, что должно поддержать льготную ипотеку в ближайшие месяцы.

Однако в годовом выражении показатели заметно снизились – в 2024 году объем ипотечных выдач составил 4,8 триллиона рублей, что почти на 39% меньше, чем в 2023 году, когда выдали банки рекордные 7,8 триллиона рублей.

Аналитик Frank RG Ксения Матенкова в разговоре с "Ведомостями" связала спад с ужесточением политики Банка России и ростом процентных ставок. В течение года ключевая ставка поднималась трижды и достигла 21% к октябрю. В результате ставки по ипотеке увеличились почти вдвое: с 16,2% на конец 2023 года до 29,3% на конец 2024 года, сообщают в Дом.РФ.

Эксперты также считают, что восстановление ипотечного рынка начнется при снижении ключевой ставки ниже 15% годовых. Однако этот процесс будет постепенным из-за высокой долговой нагрузки граждан и медленного роста доходов заемщиков.