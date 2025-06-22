Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в связи с Днем памяти и скорби

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Дорогие ветераны!

Уважаемые жители Самарской области!

Сегодня исполняется 84 года с начала Великой Отечественной войны. В этот день, 22 июня 1941 года, фашистская Германия и ее сателлиты вероломно напали на нашу страну.

В упорной борьбе с сильным, коварным, безжалостным врагом советские люди проявили невиданную стойкость, массовый героизм, волю к победе. Этот подвиг навеки останется в истории Российского государства как свидетельство величайшего мужества и самопожертвования нашего многонационального народа, спасшего мир от коричневой чумы.

Война унесла 27 миллионов жизней наших соотечественников. Нет ни одной семьи, которая не потеряла бы родного, близкого человека. Наш долг – помнить об этом, бережно хранить каждую крупицу правды о войне, свято чтить память о погибших, проявлять неустанную заботу о ветеранах.

Мы должны сделать все возможное, чтобы на нашу землю больше никогда не пришла война. За это сейчас сражаются на полях специальной военной операции потомки тех, кто сокрушил фашизм. Воинская доблесть и ратная слава солдат Победы воодушевляют наших героев, вдохновляют их на подвиги во имя величия и процветания России, во имя будущего наших детей.

В День памяти и скорби мы низко склоняем головы перед теми, кто погиб, защищая наше Отечество, был зверски замучен нацистами в концлагерях, умер от голода и ран. И сердечно благодарим фронтовиков и тружеников тыла, всех, кому ныне живущие поколения обязаны жизнью, за Великую Победу.

Губернатор Самарской области В.А. Федорищев