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Вячеслав Федорищев рассказал о мерах поддержки семей в регионе:

"Уважаемые жители Самарской области! Сегодня подробнее расскажу о тех региональных мерах, которые мы предусмотрели для молодых мам и в целом для наших семей.



На прошлой неделе подписал постановление, которое дает право девушкам в возрасте от 18 до 25 лет (включительно!) при рождении первого ребенка получить выплату в размере 100 тысяч рублей.

Их получат молодые мамы, у которых первый малыш появился на свет с 1 сентября текущего года. На выплату претендует порядка 4 150 женщин.

Для оформления необходимо обратиться в управление соцзащиты по месту жительства или подать заявление через социальный портал.



Напомню и о других новых мерах поддержки.



Расширена категория многодетных семей. Статус многодетной семьи до достижения старшим ребёнком возраста 23-х лет можно будет сохранить в случае прохождения им военной службы по призыву или по контракту, при призыве на военную службу по мобилизации или добровольном участии в СВО.



Упрощена процедура предоставления многодетным семьям выплаты, вместо получения земли. За получением социальной выплаты в размере 250 тыс. рублей могут обратиться многодетные семьи, состоящие на учете на получение земельного участка.



Проще теперь получить и региональный семейный капитал при рождении третьего и последующих детей в размере 100 тыс. рублей – он теперь предоставляется не как компенсация, а в виде прямой выплаты без учета каких-либо расходов семьи.



Сейчас в регионе предоставляется 38 мер финансовой поддержки, 14 из них – новые. Они были внедрены в текущем году в рамках реализации Указа Президента России Владимира Путина «О мерах социальной поддержки многодетных семей». Важно, что в Самарской области все предусмотренные Указом меры предоставляются без учета критерия нуждаемости. Ими охвачены свыше 229 тысяч семей, в которых проживает более 318 тысяч детей.



Благополучие наших жителей – абсолютный приоритет. В рамках новой региональной программы «Моя семья» меры поддержки будем усиливать и расширять. Это действительно важно!"

Фото: freepik.com