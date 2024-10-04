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Вячеслав Федорищева поздравил сотрудников и ветеранов гражданской обороны с профессиональным праздником
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Вячеслав Федорищева поздравил сотрудников и ветеранов гражданской обороны с профессиональным праздником

4 октября 2024 12:05
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Благодарю вас за самоотверженный труд, решительность и отвагу при выполнении своего служебного долга.

Уважаемые сотрудники и ветераны гражданской обороны!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Вы решаете сложные, ответственные задачи, связанные с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций, защитой населения, материальных и культурных ценностей, поддержанием и развитием систем управления, оповещения и связи.

Особую значимость деятельность вашего ведомства приобретает в условиях проведения специальной военной операции. Проявляя мужество, слаженность и высочайший профессионализм, вы нередко работаете в сложной, сопряженной с риском для жизни обстановке и всегда оперативно реагируете на различные внештатные ситуации.

Уважаемые друзья! Благодарю вас за самоотверженный труд, решительность и отвагу при выполнении своего служебного долга. Ваши знания и навыки, умение хладнокровно действовать в экстремальной ситуации заслужили авторитет и искреннюю признательность жителей  Самарской области и города-побратима Снежное.

Спасибо ветеранам гражданской обороны, передающим свой богатый опыт сотрудникам пожарно-спасательных подразделений и оперативных служб,  работающим в режиме постоянной боевой готовности, всем, кто первым приходит на помощь людям.

Региональное Правительство и впредь будет оказывать всю необходимую поддержку подразделениям гражданской обороны МЧС.

Желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, успехов в службе и мирного неба над головой!

Губернатор Самарской области В.А.Федорищев

Теги: Самара

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