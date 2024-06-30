Вячеслав Федорищев выразил соболезнования семье В.И. Колупаева

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Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев выразил глубокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной экс-начальника УФСБ России по Самарской области генерал-лейтенанта Валерия Ивановича Колупаева:

«Настоящий офицер и патриот, почетный сотрудник контрразведки – он, внёс неоспоримый вклад в дело защиты Родины! Светлая память!»

Валерий Колупаев скончался 29 июня в результате продолжительной болезни.

С 1995 по 2002 годы он возглавлял областное управление ФСБ. Его профессионализм, преданность делу и ответственность перед страной всегда будут примером для многих. Генерал-лейтенант был награжден различными ведомственными и государственными наградами.

С 2011 по 2020 годы Валерий Иванович входил в состав Общественной палаты Самарской области, а после выхода на пенсию вел общественную и ветеранскую деятельность.