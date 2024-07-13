Вячеслав Федорищев встретился с жителями дома по улице Максима Горького, 131 в Самаре

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"Только что встретился с жителями дома по улице Максима Горького, 131 в Самаре, которые обратились ко мне с просьбой о помощи", - написал врио Губернатора в своем телеграме.

Уже несколько лет они добиваются ввода в эксплуатацию ранее построенной и частично заселенной секции. Подрядчик считает это невозможным, пока не будет достроена вторая очередь объекта.

Но людям надо нормально жить уже сегодня. Сейчас они не могут полноценно пользоваться услугами ЖКХ. Есть и вопросы к безопасности.

Считаю, что подход у застройщика неправильный. Во время встречи с людьми и главой города нашли вариант решения. В течение двух недель будет принята дорожная карта по тому, как будем вводить секцию дома в эксплуатацию. Простых решений здесь нет. Тем не менее, один на один с наболевшим вопросом самарцев не оставим!