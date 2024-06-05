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Чтобы оценить итоги работы за прошедший год с момента открытия, обсудить проблемные вопросы, требующие особого внимания, и оказать необходимую дополнительную помощь.
Вячеслав Федорищев встретился с сотрудниками самарского филиала Фонда «Защитники Отечества»
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Вячеслав Федорищев встретился с сотрудниками самарского филиала Фонда «Защитники Отечества»

5 июня 2024 14:09
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Чтобы оценить итоги работы за прошедший год с момента открытия, обсудить проблемные вопросы, требующие особого внимания, и оказать необходимую дополнительную помощь.

В среду, 5 июня, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с сотрудниками регионального Фонда «Защитники Отечества», чтобы оценить итоги работы за прошедший год с момента открытия, обсудить проблемные вопросы, требующие особого внимания, и оказать необходимую дополнительную помощь.

«Вопросы, которые связаны с обеспечением наших героев, с оказанием содействия семьям, всегда были на особом контроле по всей стране по поручению Президента России, – подчеркнул руководитель региона. – Вся страна знает, что в Самарской области одна из лучших практик по обеспечению всеми мерами поддержки семей военнослужащих. В регионе предусмотрено максимальное количество мер поддержки, максимально комфортное, правильное отношение к каждому бойцу и его семье. Но нет предела совершенству. Чем больше общаемся и понимаем реальные потребности, тем больше понимаем, что можно что-то новое вводить».

Вячеслав Федорищев поблагодарил сотрудников фонда за персональное комплексное сопровождение и адресную помощь ветеранам специальной военной операции, уволенных с военной службы и семьям погибших бойцов в режиме «одного окна». Отдельные слова признательности он выразил волонтерам и жителям области, которые от чистого сердца помогают всем, чем могут.

Руководитель филиала Наталья Полянскова доложила, что за год работы в самарский филиал Фонда поступило более 16 тысяч различных обращений, из них решены более 14 тысяч. Чаще всего они касаются назначения мер социальной поддержки и выплат, связанных с участием в СВО, а также оформления документов, получения статуса ветерана или инвалида боевых действий. Также люди приходят за юридической помощью, оказанием содействия в прохождении медицинской реабилитации, в высокотехнологичном протезировании и санаторно-курортном лечении. Обращаются за помощью в оформлении льгот по коммунальным платежам и налогам, в жилищных, земельных и бытовых вопросах. Проявляют интерес к культурно-досуговым и спортивным мероприятиям.

Врио губернатора подчеркнул, что фонду будет оказана дополнительная финансовая помощь из регионального бюджета на решение оперативных вопросов, с которыми обращаются защитники Отечества. «Правительством области принято решение о дополнительной региональной поддержке по тем направлениям работы, где необходимо усилиться. Безусловно, есть федеральная поддержка, но есть индивидуальные ситуации, по которым необходимо принимать решения оперативно, в том числе по медицинским услугам, протезированию. Очень важно, чтобы помощь была точной», – заявил Вячеслав Федорищев. Он поручил Наталье Полянсковой в ближайшее время сформировать предложения, какие направления работы требуется усилить, разработать «план действий».

Во время беседы сотрудники Фонда рассказали о том, что наиболее остро строит вопрос с поиском без вести пропавших военнослужащих. Глава региона заверил, что будет оказывать содействие, благодаря тесной и прямой работе с Министерством обороны России. «Очень сложный и важный вопрос. Здесь два направления работы. Первый – точечно познакомиться с командирами. Выезжаем, занимаемся – и вы это делаете. А второй – это то, что я со своей стороны готов и обязан сделать: вы мне передаете всю фактуру, все списки, и я с новым Министром обороны выйду на связь и попрошу его поддержки в этом вопросе – там вся информация, вся координация. Я знаю, как он лично относится к этому вопросу. Установление устойчивой бесперебойной связи с Министерством обороны беру на себя», – отметил Вячеслав Федорищев.

Также, был озвучен вопрос по адаптации жилых помещений участников специальной военной операции, получивших тяжелые ранения, которые после лечения госпитале еще не были уволены с военной службы. До этого момента Фонд не может заниматься необходимым ремонтом дома или квартиры. «Пока решение по этому направлению не принято на федеральном уровне, будем решать вопрос сами – за счет средств региона. Это наши люди, наши герои, поэтому мы подключимся, – подчеркнул руководитель области. – По поводу всего, что вокруг – дороги, обеспечение – я лично считаю, что для того и был создан Фонд как единое место, единый центр, куда человек один раз пришел, все нам рассказал – все, что вокруг него происходит. А наша задача взять и исполнить».

Отдельно был поднят вопрос увековечивания памяти погибших за Родину бойцов. «Сейчас нет единых стандартов и подходов в этом вопросе. А с ним обращаются вдовы, матери погибших защитников Отечества», – отметили сотрудники Фонда.

Вячеслав Федорищев отметил, что в этом вопросе нельзя руководствоваться стандартными, общими для всех решениями, а прислушиваться к родным и близким. Глава региона предложил выработать рекомендации, а помощь в установке мемориальных досок, организации памятных мест поможет Правительство области, привлекая не только бюджетные средства, но и внебюджетные источники.

На встрече прозвучал еще ряд значимых вопросов, касающиеся медицинской помощи, обеспечения лекарственными препаратами, социальной адаптации, проведения культурных мероприятий для ветеранов, участников специальной военной операции и членов семей военнослужащих, информационного сопровождения и многие другие. По каждому будут подготовлены предложения и переданы Вячеславу Федорищеву.

Также глава региона пообщался с родными и близкими военнослужащих, которые обратились в Фонд за помощью. Вячеслав Федорищев заверил, что поддержка будет непременно оказана по всем, даже самым сложным вопросам. «Максимальные возможности, которые у нас есть, будут задействованы, я вам обещаю», – заключил врио губернатора.

 

Фото:   пресс-служба Правительства СО

Теги: Самара

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