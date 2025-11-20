Я нашел ошибку
Главные новости:
5,5 тыс. из них передали в зону специальной военной операции.
Более 33 000 автомобилей конфисковали у водителей за повторное управление транспортом в состоянии опьянения
Молодые люди после словесного конфликта из-за девушки затолкали мужчину в багажник автомобиля и вывезли в лес.
В Жигулёвске задержаны два молодых человека, подозреваемых в похищении мужчины и вымогательстве
Рекомендации московских коллег будут учтены в дальнейшей работе по развитию транспортной системы региона.
Делегация минтранса СО изучила особенности организации пассажирских перевозок в Москве
В виде лишения свободы на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Экс-министр транспорта Иван Пивкин получил вместо штрафа реальный срок 
Парадная коробка будет состоять из 100 курсантов военно-учебного центра СамГТУ и 30 казаков из добровольческого отряда БАРС-15 «ЕРМАК», участников СВО.
Вячеслав Федорищев встретился с самарскими студентами-участниками Парада Победы в Москве
Соревнования проводятся под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.
Сборная Самарской области принимает участие в турнире на Кубок ПФО по хоккею среди студенческих команд
Особое внимание на встрече было уделено выполнению казачеством важнейших государственных задач, в первую очередь – содействию армии и выполнению боевых задач в зоне специальной военной операции.
Губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с атаманом Всероссийского казачьего общества Виталием Кузнецовым
В Самаре Малый театр показал спектакль «Смута. 1609-1611 гг.», который продолжает традицию обращения Малого театра к страницам отечественной истории.
В Самаре состоялись «Большие гастроли» Государственного академического Малого театра России 
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.94
-0.11
EUR 93.78
-0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Судебные приставы  Тольятти организовали для детей из Центра «Единство» настоящий праздник
В Самаре пройдет благотворительный фестиваль WOOF FEST для поддержки животных из приютов
В Самарской области прошла защита проектов второго потока региональной программы «Наставничество»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Вячеслав Федорищев встретился с самарскими студентами-участниками Парада Победы в Москве

20 ноября 2025 18:37
151
Парадная коробка будет состоять из 100 курсантов военно-учебного центра СамГТУ и 30 казаков из добровольческого отряда БАРС-15 «ЕРМАК», участников СВО.

В четверг, 20 ноября, в региональном правительстве состоялась церемония вручения наград казакам Самарского окружного казачьего общества и Волжского войскового казачьего общества.

Их вручили губернатор Вячеслав Федорищев, атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов и атаман Волжского войскового казачьего общества Константин Давитьян.

«Самарская область всегда была местом, где рождались, жили и трудились сильные, волевые люди. Сегодня много жителей нашего региона с оружием в руках защищают Родину. Мы знаем каждого, и каждый день думаем, что мы еще можем сделать для обеспечения нашей Победы, что мы можем сделать для обеспечения наших ребят и их семей. И, конечно же, здесь те исконные казачьи традиции являются опорой, основой и, в том числе, уверенностью в том, что всегда будет так», — отметил Вячеслав Федорищев.

Благодарности и благодарственные письма губернатора Самарской области были вручены казакам, которые внесли большой вклад в дело возрождения и государственного становления российского казачества на территории региона. Также были отмечены руководители различного уровня, оказывающие помощь казачеству.

Затем состоялась встреча главы региона и атаманов со студентами Самарского государственного технического университета, которые примут участие в Параде Победы 9 мая 2026 года на Красной площади в Москве.

Решением атамана Всероссийского казачьего общества в этом году в Параде примет участие парадный расчет от Волжского войскового казачьего общества. Была сформирована казачья сотня из числа курсантов военно-учебного центра СамГТУ.

«Это очень большая честь и ответственность, гордость для нас. И это еще один важный шаг, который показывает, что Волжское войсковое казачье общество всегда было и есть на страже страны, единое и нерушимое», — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

«Есть статус — участник Парада Победы на Красной площади. Его получат все, даже те, кто в резерве. Но вы должны понимать, что только лучшие из лучших будут допущены к участию в Параде Победы. Впервые за всю новейшую историю парадный расчет Волжского войскового казачьего общества пройдет по Красной площади. Все получится. Вы наше будущее», — сказал атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов.

Парадная коробка будет состоять из 100 курсантов военно-учебного центра СамГТУ и 30 казаков из добровольческого отряда БАРС-15 «ЕРМАК», участников СВО.

«Волжские казаки не подведут, задачу выполнят», — сказал Константин Давитьян.

В ходе встречи обсуждались перспективы развития и задачи казачьего сообщества, участие казачества в защите Отечества.

 

Фото:  пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Акценты Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Особое внимание на встрече было уделено выполнению казачеством важнейших государственных задач, в первую очередь – содействию армии и выполнению боевых задач в зоне специальной военной операции.
20 ноября 2025, 17:43
Губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с атаманом Всероссийского казачьего общества Виталием Кузнецовым
Особое внимание на встрече было уделено выполнению казачеством важнейших государственных задач, в первую очередь – содействию армии и выполнению боевых... Политика
233
Все выявленные нарушения будут пресекаться в установленном законом порядке для обеспечения целостности бюджета и недопущения нерациональных трат.
18 ноября 2025, 22:38
По поручению Вячеслава Федорищева в регионе инициирована проверка реализации программы КРСТ
Все выявленные нарушения будут пресекаться в установленном законом порядке для обеспечения целостности бюджета и недопущения нерациональных трат. Политика
1157
В настоящее время вакцинацию прошли 1 млн 630 тысяч жителей региона, что составляет 84% от плана вакцинации и 57% от численности населения.
18 ноября 2025, 19:57
Вячеслав Федорищев о вакцинации против гриппа: задача обеспечить максимальную безопасность жителей Самарской области
В настоящее время вакцинацию прошли 1 млн 630 тысяч жителей региона, что составляет 84% от плана вакцинации и 57% от численности населения. Политика
1901
В центре внимания
Особое внимание на встрече было уделено выполнению казачеством важнейших государственных задач, в первую очередь – содействию армии и выполнению боевых задач в зоне специальной военной операции.
20 ноября 2025  17:43
Губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с атаманом Всероссийского казачьего общества Виталием Кузнецовым
243
Движение транспорта в историческом центре Самары ограничат на время Крестного хода
20 ноября 2025  13:23
Движение транспорта в историческом центре Самары ограничат на время Крестного хода
223
35 новых КДМ выведут на уборку дорог Самары в зимний сезон
20 ноября 2025  11:33
35 новых КДМ выведут на уборку дорог Самары в зимний сезон
223
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области
20 ноября 2025  10:08
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области
228
Открывая совещание, он сообщил о кадровых назначениях.
19 ноября 2025  15:03
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
853
Весь список