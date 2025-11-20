Вячеслав Федорищев встретился с самарскими студентами-участниками Парада Победы в Москве

151

В четверг, 20 ноября, в региональном правительстве состоялась церемония вручения наград казакам Самарского окружного казачьего общества и Волжского войскового казачьего общества.

Их вручили губернатор Вячеслав Федорищев, атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов и атаман Волжского войскового казачьего общества Константин Давитьян.

«Самарская область всегда была местом, где рождались, жили и трудились сильные, волевые люди. Сегодня много жителей нашего региона с оружием в руках защищают Родину. Мы знаем каждого, и каждый день думаем, что мы еще можем сделать для обеспечения нашей Победы, что мы можем сделать для обеспечения наших ребят и их семей. И, конечно же, здесь те исконные казачьи традиции являются опорой, основой и, в том числе, уверенностью в том, что всегда будет так», — отметил Вячеслав Федорищев.

Благодарности и благодарственные письма губернатора Самарской области были вручены казакам, которые внесли большой вклад в дело возрождения и государственного становления российского казачества на территории региона. Также были отмечены руководители различного уровня, оказывающие помощь казачеству.

Затем состоялась встреча главы региона и атаманов со студентами Самарского государственного технического университета, которые примут участие в Параде Победы 9 мая 2026 года на Красной площади в Москве.

Решением атамана Всероссийского казачьего общества в этом году в Параде примет участие парадный расчет от Волжского войскового казачьего общества. Была сформирована казачья сотня из числа курсантов военно-учебного центра СамГТУ.

«Это очень большая честь и ответственность, гордость для нас. И это еще один важный шаг, который показывает, что Волжское войсковое казачье общество всегда было и есть на страже страны, единое и нерушимое», — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

«Есть статус — участник Парада Победы на Красной площади. Его получат все, даже те, кто в резерве. Но вы должны понимать, что только лучшие из лучших будут допущены к участию в Параде Победы. Впервые за всю новейшую историю парадный расчет Волжского войскового казачьего общества пройдет по Красной площади. Все получится. Вы наше будущее», — сказал атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов.

Парадная коробка будет состоять из 100 курсантов военно-учебного центра СамГТУ и 30 казаков из добровольческого отряда БАРС-15 «ЕРМАК», участников СВО.

«Волжские казаки не подведут, задачу выполнят», — сказал Константин Давитьян.

В ходе встречи обсуждались перспективы развития и задачи казачьего сообщества, участие казачества в защите Отечества.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области