Я нашел ошибку
Главные новости:
Для тушения пожара привлекались 15 специалистов и 7 единиц техники.
Огнеборцы ликвидировали пожар в 60 квартале Тольяттинского лесничества
Основной темой обсуждения стали перспективы дальнейшего развития производственной деятельности в учреждениях уголовно-исполнительной системы.
Исправительную колонию № 3 УФСИН СО посетили представители облправительства
С учетом озвученных замечаний глава региона принял доклад по проекту бюджета.
Бюджет на три года и управленческие изменения: губернатор провел заседание кабмина
По поручению главы города ресурсоснабжающие компании вдвое увеличили количество своих аварийных бригад.
В Самаре увеличено до 21 число аварийных бригад
Глава региона подчеркнул: всех их объединяет любовь к Родине, к нашей стране, желание помогать нашим бойцам в выполнении задач СВО.
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям региона "За содействие Вооруженным силам Российской Федерации"
Специалист подчеркнул, что работа не должна приносить только удовольствие и вдохновение, там тоже могут быть конфликты и рутина.
Практикующий психолог развеял миф об обязательном удовольствии от работы
Всего расчищено почти 50 км на общей площади 244 гектара, и вывезено около тысячи кубометров мусора и валежника.
"Сохраним лес": в губернии завершилась уборка 244 гектаров Волжского лесничества 
Артисты не понаслышке знают, что значит разговаривать с ранеными ребятами, выступать перед ними, видеть их слезы на глазах, когда они слышат песни о доме.
В рощинском военном госпитале состоялось выступление фронтовой концертной команды «Селиверстова»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.41
-0.14
EUR 94.7
-0.24
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В рощинском военном госпитале состоялось выступление фронтовой концертной команды «Селиверстова»
Более 300 велосипедистов приняли участие в веломарафоне «Сокольи горы» в Самаре
Активисты проекта «Том Сойер Фест» приглашают на экскурсии по историческому центру Самары
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям региона "За содействие Вооруженным силам Российской Федерации"

10 октября 2025 18:10
199
Глава региона подчеркнул: всех их объединяет любовь к Родине, к нашей стране, желание помогать нашим бойцам в выполнении задач СВО.

Глава региона подчеркнул: это люди разных профессий, сфер деятельности. Но всех их объединяет любовь к Родине, к нашей стране, желание помогать нашим бойцам в выполнении задач специальной военной операции.

- Для защитников Отечества закупается спецтехника, спецсредства, современное оборудование, транспорт. Все это помогает приближать Победу. Они на передовой не ради своей выгоды, личных благ, известности. Как сказал на церемонии Герой РФ Максим Девятов, награда — это не цель, это просто знак того, что ты делаешь все правильно, - сообщил Вячеслав Федорищев в своем канале в Мах.

Отдельные слова благодарности глава региона адресовал Григорию Бондареву, предпринимателю, основателю и руководителю стрелкового клуба:

- Он сам многое делает для поддержки фронта и объединяет вокруг себя людей, которые также хотят помогать нашим бойцам.

Вячеслав Федорищев подчеркнул: "Победа будет за нами!"

Источник:  СОВА

 

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
С учетом озвученных замечаний глава региона принял доклад по проекту бюджета.
10 октября 2025, 19:15
Бюджет на три года и управленческие изменения: губернатор провел заседание кабмина
С учетом озвученных замечаний глава региона принял доклад по проекту бюджета. Политика
63
По поручению главы города ресурсоснабжающие компании вдвое увеличили количество своих аварийных бригад.
10 октября 2025, 18:41
В Самаре увеличено до 21 число аварийных бригад
По поручению главы города ресурсоснабжающие компании вдвое увеличили количество своих аварийных бригад. ЖКХ
67
Всего расчищено почти 50 км на общей площади 244 гектара, и вывезено около тысячи кубометров мусора и валежника.
10 октября 2025, 17:29
"Сохраним лес": в губернии завершилась уборка 244 гектаров Волжского лесничества 
Всего расчищено почти 50 км на общей площади 244 гектара, и вывезено около тысячи кубометров мусора и валежника. Экология
124
В центре внимания
С учетом озвученных замечаний глава региона принял доклад по проекту бюджета.
10 октября 2025  19:15
Бюджет на три года и управленческие изменения: губернатор провел заседание кабмина
77
Опубликована спортивная программа XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
10 октября 2025  10:46
Опубликована спортивная программа XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
274
В Самаре проходят общественные обсуждения проекта Стратегии развития города до 2036 года
10 октября 2025  10:36
В Самаре проходят общественные обсуждения проекта Стратегии развития города до 2036 года
233
в Самаре начала работать горячая линия по отоплению
8 октября 2025  13:03
В Самаре начала работать горячая линия по отоплению
516
В Самаре к жилью подключили уже 74% жилфонда
7 октября 2025  10:01
В Самаре к отоплению подключили уже 74% жилфонда
785
Весь список