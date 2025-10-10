Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям региона "За содействие Вооруженным силам Российской Федерации"

199

Глава региона подчеркнул: это люди разных профессий, сфер деятельности. Но всех их объединяет любовь к Родине, к нашей стране, желание помогать нашим бойцам в выполнении задач специальной военной операции.

- Для защитников Отечества закупается спецтехника, спецсредства, современное оборудование, транспорт. Все это помогает приближать Победу. Они на передовой не ради своей выгоды, личных благ, известности. Как сказал на церемонии Герой РФ Максим Девятов, награда — это не цель, это просто знак того, что ты делаешь все правильно, - сообщил Вячеслав Федорищев в своем канале в Мах.

Отдельные слова благодарности глава региона адресовал Григорию Бондареву, предпринимателю, основателю и руководителю стрелкового клуба:

- Он сам многое делает для поддержки фронта и объединяет вокруг себя людей, которые также хотят помогать нашим бойцам.

Вячеслав Федорищев подчеркнул: "Победа будет за нами!"

Источник: СОВА

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области