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Вячеслав Федорищев, Владимир Гутенев и Андрей Трифонов передали спецтехнику для бойцов СВО

11 октября 2024 16:26
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В ближайшие дни на фронт будет отправлено 35 квадрокоптеров, включая 20 усиленных тепловизором, 15 детекторов дронов,

Первый вице-президент Союза машиностроителей России, глава Комитета Государственной Думы по промышленности и торговле Владимир Гутенев вместе с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым и депутатом Госдумы Андреем Трифоновым передали командирам воинских подразделений спецтехнику и оборудование для бойцов СВО.   

В ближайшие дни на фронт будет отправлено 35 квадрокоптеров, включая 20 усиленных тепловизором, 15 детекторов дронов, 8 станций РЭБ «Капюшон», дополнительные аккумуляторы, военно-тактические аптечки и многое другое. Перечень переданной техники сформирован по заявкам командиров. Общая стоимость оборудования – 16 млн рублей. Помощь защитникам Отечества оказана в рамках акции «Всегда рядом», которая инициирована председателем СоюзМаш России Сергеем Чемезовым.  В рамках нее оказывается поддержка жителям новых регионов, людям в Курской и Белгородской областях, а также военнослужащим в зоне СВО. 

«Союз машиностроителей России на регулярной основе в рамках акции «Всегда рядом» оказывает помощь пострадавшим от военных действий жителям приграничных регионов и нашим защитникам Отечества», — рассказал Владимир Гутенев.

Спецтехнику и оборудование после отправки в зону СВО получат бригады спецназначения Центрального военного округа и 15-й казачий добровольческий отряд «Ермак», в составе которых служат бойцы из Самарской области. 

«Самарская область, как и вся страна, с вами мыслями и действиями, — сказал Вячеслав Федорищев, обращаясь к командирам воинских подразделений, — В последнее время Правительство Самарской области наращивает свою поддержку армии. Есть СоюзМаш, который объединяет крупные предприятия. Сергей Викторович Чемезов всегда особое внимание уделяет тому, чтобы все было у наших ребят. Это совместная работа. Самое главное, что есть много неравнодушных жителей, которые ежедневно помогают, кто чем может. Все для фронта, для все для Победы. Мы с вами, Победа будет за нами!» 

 

Фото:   пресс-служба Правительства СО

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