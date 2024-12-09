Вячеслав Федорищев сегодня, в День Героев Отечества, возложил цветы к Вечному огню 

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В понедельник, 9 декабря, в России отмечается День Героев Отечества. В Самаре на площади Славы на плите мемориала Вечного огня сегодня были увековечены новые имена Героев Российской Федерации.

В память соотечественников, отдавших жизнь за Родину, губернатор Вячеслав Федорищев вместе с представителями областного Правительства возложил цветы к Вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери-Родине». Также в Правительстве региона состоялась встреча главы региона с жителями, удостоенными высших государственных наград РФ, и членами их семей.

В общем списке на мемориале теперь имена еще двух Героев РФ, участников специальной военной операции — Никиты Григорьевича Мечтанова и Андрея Валерьевича Колпакова.

Никита Мечтанов с первого дня СВО служил в составе разведроты спецназа, носил позывной «Мечта». Военнослужащий героически погиб при выполнении боевого задания. В апреле 2024 года Указом Президента Российской Федерации ему было присвоено звание Героя России (посмертно).

Андрей Колпаков в 2022 году был мобилизован для выполнения задач в зоне СВО, командовал разведывательным батальоном. В ходе выполнения боевого задания его группе удалось разгромить опорный пункт противника, уничтожить две реактивные системы залпового огня и предотвратить прорыв оборонительного рубежа. Андрей Колпаков ценой своей жизни спас товарищей, когда противник применил ракетный удар. Указом Президента Российской Федерации за проявленный героизм он был награжден высшей наградой «Золотая звезда» Героя Российской Федерации посмертно.

«Подвиги Героев, их самопожертвование навсегда в наших сердцах, ими будут гордиться будущие поколения граждан России. Сделаем все, чтобы сохранить эту память», — отметил Вячеслав Федорищев.

С Самарской областью связана судьба 426 Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров Ордена Славы. 193 из них родились непосредственно на самарской земле. Семь Героев Российской Федерации проживают в настоящее время на территории области.

Герои России Андрей Валерьевич Еремин и Виталий Сергеевич Красный продолжают выполнять свой воинский долг на полях сражений.

345 жителей были удостоены высших государственных наград за выдающиеся успехи в труде. Сегодня в регионе проживают 5 полных кавалеров ордена Трудовой Славы, 11 Героев Социалистического труда.

Фото: пресс-слуба Правительства Самарской области