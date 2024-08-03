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Вячеслав Федорищев рассказал заместителю Руководителя Администрации Президента РФ Максиму Орешкину о социально- экономическом развитии региона

3 августа 2024 11:45
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Вячеслав Федорищев рассказал заместителю Руководителя Администрации Президента РФ Максиму Орешкину о социально- экономическом развитии региона

 

В пятницу, 2 августа, в областном Правительстве состоялось совещание под председательством врио губернатора Вячеслава Федорищева по вопросам социально-экономического развития Самарской области.

В обсуждении вопросов повестки приняли участие заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Максим Орешкин, статс-секретарь – заместитель Министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов, члены областного Правительства, а также представители предприятий и высших учебных заведений региона.

Начиная совещание, Максим Орешкин отметил большой промышленный потенциал и мощную базу Самарской области. В ходе двухдневного рабочего визита в регион делегация посетила ключевые городские округа – Тольятти, Сызрань и Самару, ознакомилась с деятельностью крупнейших предприятий.

По словам заместителя Руководителя Администрации Президента РФ, в регионе есть все как для развития традиционных отраслей экономики, так и создания новых инновационных предприятий, которые «будут формировать будущие отрасли российской экономики».

Известность Самарской области различными отраслями промышленности подчеркнул Роман Чекушов.

«Немаловажный блок вопросов связан с работой на внешних рынках, с теми возможностями, которые должны все больше и больше открываться нашим предприятиям, – отметил статс-секретарь – заместитель Министра промышленности и торговли РФ. – Понятно, что есть объективные сложности, над которыми мы все вместе работаем. Это и новая логистика, которая последние два года выстраивается. Это и вопросы новых расчетов. Это все, над чем в будущем будет работать Правительство Российской Федерации при непосредственном участии бизнеса и Самарского региона, Правительства Самарской области».

Руководитель области рассказал, что в настоящее время по поручению Президента РФ Владимира Путина формируется программа социально-экономического развития Самарской области – сильнейшего индустриального региона, в котором уже сформированы базовая и высокотехнологичная отрасли, а также налажена кооперация с научными, образовательными учреждениями.

«Задача Правительства Самарской области (и мы здесь в смысле большой команды не отделяем себя от предприятий, университетов, общественных организаций) - понять, как мы сконцентрируем усилия, какие ключевые точки для нового роста выберем на ближайшие годы для того, чтобы показать, и как бюджет в Самарской области меняется, становится сильнее, и как кадровый потенциал развивается, и с какими новыми отраслями, технологиями мы войдем в следующие периоды времени», – поделился Вячеслав Федорищев.

Концепцию проекта программы на ближайшие 5 лет участникам совещания представил врио вице-губернатора Самарской области Антон Емельяненко. Она базируется на семи направлениях, которые соответствуют национальным целям, обозначенным в Указе Президента РФ, и учитывают отраслевую специфику региона. В ее разработке также принимают участие и жители региона: все желающие могут оставить свои предложения на специальном сайте program.samregion.ru. За неделю на него уже поступило более 2200 обращений. Среди наиболее популярных направлений – комфортная и безопасная среда, экологическое благополучие и народосбережение.

Говоря о проектах программы, Антон Емельяненко отметил базовые отрасли промышленности Самарской области – химическая, нефтепереработка и нефтедобыча, автомобилестроение. «Своей задачей на ближайшие 5 лет мы ставим развитие не только базовых отраслей промышленности, – подчеркнул он. – Она должна стать драйвером развития высокотехнологичных новых индустрий, которые уже появляются на территории Самарской области. Это и предприятие по альтернативной энергетике, это фармацевтический кластер, это производства медицинского оборудования».

Важным фактором в их реализации является взаимодействие с научно-образовательным комплексом региона. На территории Самарской области располагаются 23 университета, из которых три – федеральные участники программы «Приоритет-2030». Также на базе трех университетов созданы передовые инженерные школы.

Как рассказал Антон Емельяненко, на сегодняшний день в региональном бюджете на науку и высшее образование заложено 650 миллионов рублей.

В настоящее время в Самарской области формируется несколько региональных программ. Среди них – «Доктор наук», «Мегагранты». 

Еще одно приоритетное направление – развитие транспортных коридоров. Не так давно в Самарской области состоялось открытие автомобильного моста через Волгу и современной трассы «Обход Тольятти». В планах – масштабный проект по созданию портово-логистического хаба.

Также Антон Емельяненко рассказал, что прорабатываются несколько крупных территорий в рамках комплексного развития. Например, Самарская Стрелка – территория, где сходятся реки Волга и Самара. Здесь планируется вынос грузового порта и увеличение его возможностей.

Также есть второй крупный проект – комплексное развитие территории площадью 360 гектаров вблизи стадиона «Солидарность Самара Арена», где уже реализуются проекты в области медицинской деятельности – это госпиталь «Мать и Дитя», строится тренировочная площадка, крупный футбольный манеж, развивается транспортная инфраструктура. Все это станет частью флагманского проекта региона – строительства международного межвузовского кампуса. Студенческий городок создается по поручению Президента РФ, в рамках национального проекта «Наука и университеты». Сегодня проект находится в стадии активного проектирования. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2027 году.

Приоритетным направлением является и развитие туризма. Самарская область входит в топ-10 регионов национального туристического рейтинга. За последние пять лет турпоток вырос более чем в два раза. Сегодня он составляет свыше трех миллионов туристов. 

Руководитель области обозначил несколько ключевых точек роста региона.

«Все точки роста формировались десятилетиями в Самарской области - космическая отрасль, автопром, химия, нефтегазовая. Вместе с тем за последние десятилетия появилось очень много новых отраслей, и в стране им уделяется особое внимание - это беспилотная составляющая. Здесь, в Самарской области, за последние полтора года сформировался полноценный кластер беспилотной авиации», – подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Второй точкой роста глава региона определил кооперацию с университетами по новым высокотехнологичным отраслям: «Мы видим, что создав несколько территорий для наших молодых ученых, у которых будет системный заказ от наших предприятий, мы сможем добиться большего результата. Как следствие, это новые продукты, отрасли и наполнение бюджета».

Подводя итог визита, Максим Орешкин отметил, что потенциал региона реализован не полностью, команде Правительства Самарской области предстоит очень много работать. «Программа формируется, в значительной степени она уже сформирована. Мы ее полностью поддерживаем. Будем поддерживать на федеральном уровне для того, чтобы область двигалась вперед и полностью реализовывала свой потенциал», – заключил замруководителя Администрации Президента РФ .

Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области

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