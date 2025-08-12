Вячеслав Федорищев рассказал о ключевых темах и решениях оперативного совещания правительства Самарской области

206

Подготовка к новому учебному году. Ремонт школ – один из приоритетов работы и актуальный вопрос, волнующий жителей. В этом году выделен значительный объем средств на капитальный ремонт школ. Перед главами территорий была поставлена задача завершить все работы до 1 августа. Большинство объектов сделаны вовремя. Но ряд руководителей не справились, сроки сдвинулись. Губернатор объявил им замечание и предупредил, что в следующем году при распределении субсидий муниципалитетам на капитальный ремонт школ будет учтена исполнительская дисциплина. Будут наказывать тех, кто не может организовать работу.

Развитие предпринимательства. Владимир Владимирович Путин поручал разработать национальную модель целевых условий ведения бизнеса, которая включает федеральный и региональный аспекты. Опросы предпринимателей Самарской области, которые проводит Агентство стратегических инициатив, показывают, что в регионе есть ряд трудностей в ведении бизнеса. Вячеслав Федорищев ставил задачу к 2027 году поднять значения ключевых показателей инвестклимата в 1,5-2 раза. Сформировали «дорожную карту».

Речной вокзал. В субботу глава региона внепланово заехал на речной вокзал в Самаре. Посмотрел, как там все организовано, пообщался с людьми. Вячеслав Федорищев рассказал о работе над проектом модернизации этого важнейшего инфраструктурного объекта.

«Будем делать современный и комфортный комплекс. Красивый, функциональный и удобный. Проект большой, требует времени. Но уже сейчас нам необходимо обеспечить базовые условия комфорта для жителей и гостей города», - сообщил губернатор.