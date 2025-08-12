Я нашел ошибку
Глава города Самара Иван Носков с рабочим визитом посетил производственно-техническую базу транспортной компании «Самара Авто Газ».
Иван Носков: «Город заинтересован в перевозчиках, которые будут оказывать качественную услугу»
Проект «Детская филармония» не только обогащает культурную жизнь самого учреждения, но и вносит значимый вклад в развитие местного сообщества, укрепляя культурные связи.
Детская школа искусств Безенчукского района стала одной из четырёх площадок региона, где реализуется проект «Детская филармония»
12 августа 2025 года исполняется 15 лет со дня основания флагманской инвестплощадки региона. 
Выручка резидентов ОЭЗ «Тольятти» за годы работы площадки превысила 116 миллиардов рублей
Всего за последние 4 года Сергиевская больница получила 20 автомобилей, что позволило оснастить транспортом почти все фельдшерско-акушерские пункты района.
В этом году Сергиевская ЦРБ получила 6 новых автомобилей
В начале встречи сотрудники полиции совместно с ребятами, отдыхающими в детском оздоровительном лагере «Гранит», сделали утреннюю зарядку.
Самарские транспортные полицейские и общественники провели встречу с отдыхающими в детском оздоровительном лагере
Он позволяет выполнять жизненно важные экстренные манипуляции, в частности, остановку кровотечений из вен пищевода и желудка.
В Отрадненскую горбольницу поступил современный фиброгастроскоп высокого качества
Принятые сотрудниками Службы меры побудили должника прекратить противоправные действия по сбросу сточных вод.
Судебные приставы остановили сброс сточных вод с недопустимой концентрацией загрязняющих веществ  в Саратовское водохранилище  
Вячеслав Федорищев рассказал о ключевых темах и решениях оперативного совещания правительства Самарской области

12 августа 2025 13:48
206
Вячеслав Федорищев рассказал о ключевых темах и решениях оперативного совещания правительства Самарской области

Подготовка к новому учебному году. Ремонт школ – один из приоритетов работы и актуальный вопрос, волнующий жителей. В этом году выделен значительный объем средств на капитальный ремонт школ. Перед главами территорий была поставлена задача завершить все работы до 1 августа. Большинство объектов сделаны вовремя. Но ряд руководителей не справились, сроки сдвинулись. Губернатор объявил им замечание и предупредил, что в следующем году при распределении субсидий муниципалитетам на капитальный ремонт школ будет учтена исполнительская дисциплина. Будут наказывать тех, кто не может организовать работу.

Развитие предпринимательства. Владимир Владимирович Путин поручал разработать национальную модель целевых условий ведения бизнеса, которая включает федеральный и региональный аспекты. Опросы предпринимателей Самарской области, которые проводит Агентство стратегических инициатив, показывают, что в регионе есть ряд трудностей в ведении бизнеса. Вячеслав Федорищев ставил задачу к 2027 году поднять значения ключевых показателей инвестклимата в 1,5-2 раза. Сформировали «дорожную карту». 

Речной вокзал. В субботу глава региона внепланово заехал на речной вокзал в Самаре. Посмотрел, как там все организовано, пообщался с людьми. Вячеслав Федорищев рассказал о работе над проектом модернизации этого важнейшего инфраструктурного объекта. 

«Будем делать современный и комфортный комплекс. Красивый, функциональный и удобный. Проект большой, требует времени. Но уже сейчас нам необходимо обеспечить базовые условия комфорта для жителей и гостей города», - сообщил губернатор.

