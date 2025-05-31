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Вячеслав Федорищев рассказал о кадровых изменениях в самарском футбольном клубе и основных профессиональных качествах будущего главного тренера

31 мая 2025 18:05
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Вячеслав Федорищев подчеркнул: главное - профессионализм.

Вячеслав Федорищев рассказал о перспективах "Крыльев Советов" и планах на будущий сезон.

Вячеслав Федорищев ответил на вопросы журналистов о кадровых изменениях в самарском футбольном клубе и основных профессиональных качествах будущего главного тренера.

- "Крылья Советов" - это команда по-настоящему легендарная, которую любят сотни тысяч жителей не только Самарской области, но и всей страны. И поэтому задачи, которые были поставлены перед клубом год назад, когда мы начинали сезон, они остаются, - подчеркнул губернатор.

Вячеслав Федорищев напомнил, что цели КС включают несколько направлений, в том числе высокий уровень игры и попадание в верхние строчки турнирной таблицы - топ-8; акцент на развитие самарских спортсменов; вовлечение в профессиональную команду, которая играет в РПЛ, выпускников самарских академий; повышение массовости и привлечение зрителей на стадион. Несмотря на то, что в губернии замечательная инфраструктура, по сравнению со многими другими регионами посещаемость не такая большая.

Губернатор подчеркнул: по сути, задачи никуда не ушли. Команда прошла лицензирование и будет всегда проходить. Команду всегда будет поддерживать регион настолько, насколько это необходимо, чтобы иметь финансовые возможности играть в высшей лиге. Более того, сейчас клуб активно работает с потенциальными партнерами, выбирает, идет целая борьба между партнерами, кто будет в следующем сезоне поддерживать КС.

На вопрос о том, кто будет новым главным тренером "Крыльев", Вячеслав Федорищев ответил, что знает двух кандидатов, которые сейчас в финальной стадии согласования с руководством клуба. Но называть их имена публично пока нет смысла:

- И самое главное, что здесь у нас помимо того, что была перестроена работа с финансово-хозяйственной частью, у нас управление клубом сейчас профессиональное, футбольное. Я знаю кандидатов и уверен, что решение клубом будет принято мудрое.

Говоря о принятии решения, кто станет главным тренером "Крыльев", губернатор подчеркнул:

- Никогда финансовый аппетит не ставится ни в первую, ни во вторую очередь при приглашении на работу тренера профессиональной команды. Здесь все упирается в опыт работы с теми или иными составами. Есть опыт работы с молодежью или нет. Опыт работы с выпускниками академии, которые работают на территории. Независимость от групп влияния, агентских, в том числе. И самое главное - лидерские задатки, которые позволяют тренеру объединять команду, объединять "раздевалку" и идти вперед. Это первоочередные вопросы, первоочередные требования. Вопрос финансирования никогда в первую очередь не стоит.

Вячеслав Федорищев резюмировал: главное - профессионализм.

Источник: СОВА

Теги: Крылья Советов Самара

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