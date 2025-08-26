Я нашел ошибку
Плавание развивает все группы мышц с минимальной травматизацией.
 Главный детский травматолог-ортопед региона: «Один из самых полезных для здоровья видов спорта — плавание»
На счету нашей команды в первом круге - две победы и два поражения.
СХК «Лада» дебютировал в чемпионате России по следж-хоккею
На автодороге Обход Тольятти инсценируют чрезвычайное происшествие
Самарец дважды проиграл газовикам суд из-за начислений за ресурс более 90 тыс. рублей
В Самарской области отремонтируют более 170 км дорог к образовательным учреждениям
В России ужесточат правила получения охотничьего билета
Сельхозтоваропроизводители Самарской области наращивают объемы поставок продукции в Китай
Вячеслав Федорищев провел заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба
Вячеслав Федорищев провел заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба

26 августа 2025 13:32
104
Вячеслав Федорищев провел заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел совместное заседание региональной антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Самарской области.

Центральной темой повестки стало обеспечение безопасности жителей региона в период проведения предстоящих общественно-политических и спортивных мероприятий федерального уровня, в числе которых – День знаний, единый день голосования и международный спортивный форум «Россия – спортивная держава».

Открывая заседание, Вячеслав Федорищев обозначил ключевые приоритеты. «Требуется принять исчерпывающий комплекс мер по обеспечению безопасности проведения избирательной кампании в органы законодательной власти, – подчеркнул руководитель области, – усилить антитеррористическую защищенность образовательных организаций и объектов голосования».

Ранее глава региона поручал проверить работу тревожных кнопок и всех систем безопасности в образовательных организациях Самарской области, подчеркнув, что данный вопрос находится на личном контроле и является прямой ответственностью органов власти.

Отдельное внимание участники уделили вопросам обеспечения защищенности стратегически важной инфраструктуры региона. Руководитель области отметил: «В условиях сложной оперативной обстановки, открытых попыток противника нанести удары по мирным гражданам и объектам хозяйственной деятельности, защита от террористических проявлений и недопущение дестабилизации обстановки в регионе являются ключевыми задачами».

Особый акцент на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперштаба был сделан на подготовке к проведению в Самарской области международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».

В ходе заседания руководители силовых структур и профильных ведомств доложили о проделанной работе по курируемым направлениям и готовности к предстоящим событиям. По итогам комиссией были выработаны конкретные меры для решения ключевых задач.

В центре внимания
Более 263 тысяч квадратных метров газонов Самары приведены в надлежащий вид
26 августа 2025  13:24
Более 263 тысяч квадратных метров газонов Самары приведены в надлежащий вид
120
28 августа 2025 года Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой приём граждан
26 августа 2025  12:29
28 августа Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой приём граждан
147
Самара и Казань заключили соглашение о сотрудничестве в сфере туризма
26 августа 2025  11:01
Самара и Казань заключили соглашение о сотрудничестве в сфере туризма
178
В Самаре на набережной прошел «ВолгаФест-2025»: ФОТО
25 августа 2025  09:56
В Самаре на набережной прошел «ВолгаФест-2025»: ФОТО
428
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил соединение специального назначения Центрального военного округа.
22 августа 2025  13:00
День флага: Вячеслав Федорищев наградил спецназовцев и передал дроны на СВО
697
