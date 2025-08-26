Вячеслав Федорищев провел заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба

104

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел совместное заседание региональной антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Самарской области.

Центральной темой повестки стало обеспечение безопасности жителей региона в период проведения предстоящих общественно-политических и спортивных мероприятий федерального уровня, в числе которых – День знаний, единый день голосования и международный спортивный форум «Россия – спортивная держава».

Открывая заседание, Вячеслав Федорищев обозначил ключевые приоритеты. «Требуется принять исчерпывающий комплекс мер по обеспечению безопасности проведения избирательной кампании в органы законодательной власти, – подчеркнул руководитель области, – усилить антитеррористическую защищенность образовательных организаций и объектов голосования».

Ранее глава региона поручал проверить работу тревожных кнопок и всех систем безопасности в образовательных организациях Самарской области, подчеркнув, что данный вопрос находится на личном контроле и является прямой ответственностью органов власти.

Отдельное внимание участники уделили вопросам обеспечения защищенности стратегически важной инфраструктуры региона. Руководитель области отметил: «В условиях сложной оперативной обстановки, открытых попыток противника нанести удары по мирным гражданам и объектам хозяйственной деятельности, защита от террористических проявлений и недопущение дестабилизации обстановки в регионе являются ключевыми задачами».

Особый акцент на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперштаба был сделан на подготовке к проведению в Самарской области международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».

В ходе заседания руководители силовых структур и профильных ведомств доложили о проделанной работе по курируемым направлениям и готовности к предстоящим событиям. По итогам комиссией были выработаны конкретные меры для решения ключевых задач.