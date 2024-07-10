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В среду, 10 июля, глава региона Вячеслав Федорищев провел встречу с врио начальника ГУ МЧС России по Самарской области Алексеем Степановым. Главной темой стала подготовка к предстоящему отопительному сезону. Стороны обсудили подходы к этой работе, ее приоритеты, а также зоны риска.

Вячеслав Федорищев отметил, что масштабная подготовка к отопительному сезону 2024-2025 годов уже началась.



Как сообщил Алексей Степанов, управление МЧС России по Самарской области принимает в этом непосредственное участие совместно с органами исполнительной власти и местного самоуправления.



Первоочередная задача, по мнению руководителя ведомства, связана со своевременным комплексом подготовительных мероприятий в отношении отопительного оборудования.

- Безусловно, мы рассматриваем характерные риски. Наша задача, как я ее вижу, осмотреть совместно, комиссионно все котельные на предмет их готовности, - сказал Алексей Степанов.

Глава региона обозначил приоритет: особое внимание уделить объектам социальной инфраструктуры.

- Не стоит забывать о том, что необходимо проверить готовность многоквартирных домов - иногда акты, заключения появляются достаточно формально, без должной проверки. Я вас прошу эту работу усилить, - обратился Вячеслав Федорищев к главе регионального управления МЧС.

Как отметил руководитель области, на следующей неделе состоится совместное заседание штаба по подготовке к отопительному сезону, в том числе с участием представителей управления МЧС России по Самарской области, пишет Сова.