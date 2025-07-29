Вячеслав Федорищев проконтролировал реконструкцию очистных сооружений в Новокуйбышевске

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Во вторник, 29 июля, губернатор Вячеслав Федорищев в рамках рабочей поездки по городским округам Самарской области совершил инспекционный выезд на объект реконструкции канализационных очистных сооружений в Новокуйбышевске. По поручению заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Патрушева глава региона вместе с командой регионального правительства проверил ход работ. Данный объект имеет особое значение для муниципалитета и всей области и находится на личном контроле губернатора.

«К сожалению, этот долгожданный и важный объект одновременно стал и проблемным: изначально его должны были сдать еще в 2022 году, но сроки неоднократно переносились, – отметил Вячеслав Федорищев. – Когда я начал работу в Самарской области, с первых же дней взял этот вопрос на личный контроль. Мы заручились поддержкой федеральных коллег, сменили подрядчика – в том числе инициировали судебные разбирательства – и разработали новый, догоняющий график».

Напомним, летом прошлого года в ходе знакомства с муниципальными образованиями области Вячеслав Федорищев уже посещал строительную площадку, где в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» с 2021 года ведется масштабная реконструкция канализационных очистных сооружений.

Тогда были выявлены замечания, в том числе по несвоевременному выполнению работ и отставанию от графика, в связи с чем руководитель области дал ряд поручений, направленных на ускорение темпов реконструкции, включая увеличение численности рабочих и формирование нового плана-графика работ. В результате принятых мер срок ввода объекта в эксплуатацию был определен на август 2025 года.

«Предыдущий подрядчик не справился со своими обязательствами. И Администрация Новокуйбышевска как заказчик по данному объекту была вынуждена расторгнуть договор и заключить новый с другой организацией, – прокомментировал глава г.о. Новокуйбышевск Алексей Коробков. – Сейчас мы на финишной прямой. Прилагаем все усилия для того, чтобы новые сроки, которые обозначены в дорожной карте, были исполнены».

В настоящее время на объекте завершаются работы на вторичных отстойниках. Параллельно подрядчик приступил к пусконаладочным работам по смонтированному оборудованию на сточной воде в части работы аэротенков, вторичных отстойников и систем автоматизации и электроснабжения.

«Сегодня подрядчик доложил о 98% готовности объекта, на части – уже идет пусконаладка, – подчеркнул губернатор. – Но, когда стал вникать в детали и выслушал представителя Росстройконтроля, выяснилось: есть ряд замечаний, которые подрядчику необходимо устранить. Уверен, их устранят – другого пути просто нет».

Реализация проекта реконструкции канализационных очистных сооружений в Новокуйбышевске позволит достичь плановых показателей, один из которых – снижение доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку. Ожидается, что объем таких сбросов сократится с 9,8 млн кубометров в год до нуля.

Фото: пресс-служба Правительства СО