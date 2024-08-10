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Вячеслав Федорищев принял ряд решений по итогам работы в Советском районе Самары

10 августа 2024 16:19
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Ремонт больницы №6, обновление парка Победы и стадиона «Заря».

В субботу, 10 августа, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев работает в Советском внутригородском районе Самары. Здесь он ознакомился с рядом социальных объектов и по итогам осмотра дал поручения профильным ведомствам.

Много жалоб поступило главе региона от жителей по поводу нехватки узких специалистов в Самарской городской больнице № 6. Сейчас здесь трудится более 230 врачей - и этого недостаточно.

В 2021 году на базе больницы появился Центр амбулаторной онкологической помощи, были открыты кабинеты иммунологии и аллергологии, антенатальной охраны плода, приобретен аппарат УЗИ экспертного класса последнего поколения. В конце 2023 года был введен эксплуатацию новый корпус врачебной амбулатории площадью 525 кв. м, который может обслуживать 300 пациентов в смену. При этом некоторые поликлинические отделения требуют капитального ремонта, которого не было с 1963 года.

«Состояние самого здания вызывает вопросы. Посмотрели на месте — действительно так. Поэтому на следующий год все этажи, которые у нас не отремонтированы, - в ремонт. Проектируйте сейчас, чтобы в следующем году был хороший ремонт», - поручил глава региона врио министра здравоохранения Самарской области Армену Беняну.

Помимо этого, Вячеслав Федорищев поручил в течение месяца проанализировать маршрутизацию пациентов и дать предложения относительно того, нужен ли здесь дополнительный корпус — площадь, где можно его строить, есть.

Ранее было принято решение увеличить мощности системы здравоохранения региона, в том числе нарастить количество квот на процедуру МРТ по ОМС - их станет на 12,5 тысяч больше. Будут обновлять и оборудование. «Мы с вами договорились, что будем делать программу по МРТ, здесь он давно необходим. Один из первых МРТ, который придет, должен пойти сюда», - обратился Вячеслав Федорищев к Армену Беняну.
Также обсудили решение вопроса по обеспечению учреждения специалистами. По поручению руководителя субъекта областной минздрав разработает дополнительную программу по привлечению врачей из других регионов. «Целевые договоры работают — их нужно больше», - добавил глава региона.

Следующим Вячеслав Федорищев посетил стадион «Заря». Этот спортивный объект был построен в середине 50-х годов, сейчас он в плохом состоянии, тренировки здесь не проводятся. Объект, единственный на весь район, очень важен и нужен для жителей, они просят его отремонтировать. Реконструкция стадиона запланирована, уже разработана проектно-сметная документация. Проект подразумевает футбольное поле с искусственным покрытием, устройство легкоатлетического сектора — беговой дорожки, сектора для прыжков в длину, трибун, хозяйственного блока, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном.

Глава региона дал поручение врио министра спорта Самарской области Лидии Рогожинской и главе города Елене Лапушкиной возродить знаковый спортивный объект - на условиях софинансирования из муниципального и регионального бюджетов 50 на 50.

Также рядом со стадионом «Заря» находится спорткомплекс СамГТУ. Вячеслав Федорищев поручил подготовить предложения по обновлению его инфраструктуры.

Осмотрев территорию парка Победы, руководитель области дал ряд поручений главе г.о. Самара Елене Лапушкиной. По итогам знакомства с рекреацией Вячеслав Федорищев отметил, что в субботу днем здесь не работают аттракционы и в целом парк не в лучшем состоянии.

По словам главы региона, нужны быстрые решения, которые могут исправить ситуацию. Он поручил главе города закрепить каждый парк города за ответственным сотрудником, курировать парк Победы будет лично Елена Лапушкина. «В парке для наших жителей должно быть красиво, удобно, нужно, чтобы было чем заниматься с детьми. Подготовьте программу по паркам. Уверен, что у вас и вашей команды есть силы, желание и возможности поменять ситуацию. Через месяц показывайте, что вы здесь поменяли, что планируете поменять», - обратился он к главе города.

Еще одна задача касалась Вечного огня. В парке Победы его зажигают только по праздникам. В начале ноябре он станет работать постоянно. Руководитель субъекта поручил Елене Лапушкиной держать ситуацию на контроле и в других знаковых местах Самары.

«По городу посмотрите, где еще необходимо такие решения принять. Если необходимо наше софинансирование - говорите», - подчеркнул Вячеслав Федорищев.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

Теги: Акценты В центре внимания Самара

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