Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем пожилых людей

Я нашел ошибку
Главные новости:
Площадь пострадавшего от пожара леса в Самарской области достигла больше 400 га
Площадь пострадавшего от пожара леса в Самарской области достигла больше 400 га
В конце октября россиянам предстоит шестидневная рабочая неделя
В конце октября россиянам предстоит шестидневная рабочая неделя
У повторно севшего за руль в состоянии опьянения водителя из Шигонского района конфисковали авто
У повторно севшего за руль в состоянии опьянения водителя из Шигонского района конфисковали авто
"РКС-Самара" вынесли последнее предупреждение должникам из респектабельного дома
"РКС-Самара" вынесли последнее предупреждение должникам из респектабельного дома
Несколько жителей Самарской области похитили свыше 70 тонн товарной нефти из нефтепровода
Несколько жителей Самарской области похитили свыше 70 тонн товарной нефти из нефтепровода
В Самарской области провели мероприятие по популяризации государственных услуг
В Самарской области провели мероприятие по популяризации государственных услуг
В Самарской области пройдет Всероссийский открытый парафестиваль «Театр - территория равных возможностей»
В Самарской области пройдет Всероссийский открытый парафестиваль «Театр - территория равных возможностей»
В Самаре автобус №75 с 1 октября будет ходить до Авроры
В Самаре автобус №75 с 1 октября будет ходить до Авроры
Наверх
Самара  +14 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 93.22
0.51
EUR 104.17
0.7
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет лекция «Левитан. Голос страны»
В поездах самарского метро открылась тематическая выставка Российского военно-исторического общества
Росгвардейцы провели занятия для сотрудников РЖД в Самаре
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Октябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем пожилых людей

1 октября 2024 10:35
106
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем пожилых людей

Уважаемые жители Самарской области!

Сегодня мы вместе со всей страной отмечаем День пожилых людей.

Этот день – знак признания выдающихся заслуг старшего поколения, заложившего мощный фундамент, на основе которого сегодня строится будущее нашей страны, достигаются успехи во всех сферах жизни – науке, образовании, здравоохранении, культуре и спорте.

Уважение к старшим, искренняя любовь к родителям, забота о них, благодарность ветеранам войны и труда, учителям и наставникам за их терпение, доброту, умение дать мудрый совет и поддержать в трудную минуту – это та основа, на которой стоит семья, общество и государство.

Пожилые люди показывают молодежи пример активной жизненной позиции и гражданской ответственности за судьбу нашей Родины. Они участвуют в акциях волонтеров серебряного возраста, воспитывают в подрастающем поколении патриотизм, прививают молодым людям наши традиционные духовные ценности, потребность преданно служить Отечеству.

От лица всех жителей Самарской области благодарю представителей старшего поколения за тот огромный вклад, который они внесли в защиту, укрепление и развитие нашей страны, сохранение нашей исторической памяти. Большое спасибо вам, дорогие ветераны, за поддержку наших бойцов, участвующих в специальной военной операции, их родных и близких.

Ваши знания, жизненный и профессиональный опыт сегодня особенно востребованы в решении задач, поставленных Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, по достижению национальных целей развития России.

Низкий вам поклон за все, что вы сделали для страны. Уверен, вместе мы можем сделать еще больше.

Желаю вам здоровья, оптимизма и благополучия, долгих и счастливых лет жизни!

Губернатор Самарской области В.А. Федорищев

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарцев приглашают на Ночную ярмарку вакансий
01 октября 2024, 09:40
Самарцев приглашают на Ночную ярмарку вакансий
   В ходе ярмарки состоятся: собеседования с работодателями, карьерные консультации от специалистов службы занятости, выступление диджея, презентации... Общество
181
Заседание началось с рассмотрения двух происшествий, произошедших в минувшие выходные, – крупный лесной пожар и инцидент на ж/д мосту.
30 сентября 2024, 15:42
Вячеслав Федорищев провел заседание облправительства
Заседание началось с рассмотрения двух происшествий, произошедших в минувшие выходные, – крупный лесной пожар и инцидент на ж/д мосту. Политика
497
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
30 сентября 2024, 11:43
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
Эта памятная дата знаменует собой важнейший этап нашей истории. Политика
1267
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем пожилых людей
1 октября 2024  10:35
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем пожилых людей
100
Самарцев приглашают на Ночную ярмарку вакансий
1 октября 2024  09:40
Самарцев приглашают на Ночную ярмарку вакансий
181
Заседание началось с рассмотрения двух происшествий, произошедших в минувшие выходные, – крупный лесной пожар и инцидент на ж/д мосту.
30 сентября 2024  15:42
Вячеслав Федорищев провел заседание облправительства
497
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
30 сентября 2024  11:43
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
1267
Кабмин одобрил проект об изменении МРОТ
29 сентября 2024  13:44
Кабмин одобрил проект об изменении МРОТ
774
Весь список