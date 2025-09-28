Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем машиностроителя

138

Уважаемые работники и ветераны машиностроительного комплекса Самарской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем машиностроителя!

Машиностроение – стратегически важная отрасль, призванная придать промышленному росту новое качество, превратить инновации в главный фактор развития экономики как Самарской области, так и России в целом, решить поставленную Президентом В.В. Путиным задачу обеспечения технологического суверенитета страны.

Основу региональной отрасли составляют наши флагманы: лидер отечественного автомобилестроения ОАО «АвтоВАЗ», предприятия авиационно-космического комплекса — ОАО «РКЦ «Прогресс», ПАО «ОДК-Кузнецов», тяжелого машиностроения — АО «ТЯЖМАШ» и другие. Помимо этого, наш регион становится все более значимым центром производства техники для сельского хозяйства, о чем свидетельствуют успехи компании «Пегас-Агро».

Сегодня одно из ключевых направлений работы Правительства Самарской области – господдержка предприятий отрасли, подготовка кадров, выполнение гособоронзаказа. Ведь именно от эффективности машиностроительного комплекса в значительной степени зависит достижение целей специальной военной операции, обеспечение прочного мира, безопасности и достойного уровня жизни наших граждан.

Уважаемые друзья! Искренне благодарю вас за высочайший профессионализм, ответственное отношение к делу, готовность оперативно отвечать на вызовы времени. Спасибо ветеранам, носителям богатейших трудовых традиций, которыми многие десятилетия славится наш регион. Особая признательность за помощь, которую предприятия машиностроения оказывают фронту, участникам специальной военной операции и их семьям.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех начинаниях, новых достижений в труде на благо нашего Отечества!

Губернатор Самарской области В.А.Федорищев