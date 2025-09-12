Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем дружбы народов

97

Уважаемые жители Самарской области!

Сегодня мы уже в одиннадцатый раз отмечаем ставший традиционным региональный праздник - День дружбы народов. Для Самарской области, где испокон веков в мире и дружбе живут представители многих национальностей и разных вероисповеданий, этот праздник наполнен особым смыслом. Сохраняя историческую память, веру, традиции и обычаи наших предков, укрепляя народное единство, мы тем самым делаем нашу страну – великую Россию - сильнее, устойчивее к вызовам современности, а наше общество сплоченнее перед лицом серьезных угроз, с которыми сталкивается наше государство.

Российская история свидетельствует, что только вместе мы можем обеспечить защиту Родины от посягательств извне и безопасное будущее наших потомков. Так было во времена наполеоновского нашествия, в годы Великой Отечественной войны. Так происходит и в наши дни, когда в ходе специальной военной операции, объединившей наших героев всех национальностей на передовой и в тылу, мы упорно идем вперед и побеждаем.

Дорогие друзья! Благодарю всех, кто вносит свой посильный вклад в победу, в укрепление межнационального единства, в сбережение наших духовных ценностей, развитие и гармоничное взаимопроникновение национальных культур.

Вместе мы непобедимы! И так будет всегда!

От всей души желаю вам мирного неба над головой, здоровья и благополучия вашим семьям, счастливой жизни на родной земле!

Губернатор Самарской области В.А.Федорищев