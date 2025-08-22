Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Днем Государственного флага Российской Федерации 

168

Уважаемые жители Самарской области!

Поздравляю вас одним из самых значимых праздников Российской Федерации - Днем Государственного флага!

Наряду с гербом и гимном Флаг – это символ мощи России, единения и сплоченности нашего многонационального народа, помогающий нашей стране побеждать, сохранять свою историю, суверенитет, территориальную целостность и богатые духовные традиции.

Трехцветное полотнище, как и легендарное, овеянное ратной славой Знамя Победы, наши герои в зоне специальной военной операции водружают на освобожденных исторических российских территориях. Под триколором россияне добиваются успеха в науке, образовании, культуре и спорте, отмечают памятные даты и государственные праздники.

Под нашим стягом мы строим новую Россию, в которой непреходящими ценностями являются патриотизм, народное единство, межнациональное и межконфессиональное согласие, уважение к отечественной истории, нашим вековым традициям.

Свой весомый вклад в укрепление Российского государства, в преумножение его могущества вносят и жители Самарской области. Уверен, вместе мы добьемся национальных целей развития страны, поставленных Президентом В.В. Путиным, сделаем все от нас зависящее для решения задач СВО, обеспечения безопасной, благополучной жизни наших граждан.

От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, мира, добра и веры в большое будущее нашей Родины!

Губернатор Самарской области В.А.Федорищев

фото: freepik.com