Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Днем Государственного флага Российской Федерации 

Я нашел ошибку
Главные новости:
Запатентованное изобретение помогает восстанавливать нормальное кровоснабжение.
Самарский бренд дыхательных тренажеров вошел в число лучших в России
Сотрудники отделения экономической безопасности Сызрани задокументировали факт сбыта контрафактного программного обеспечения.
В Сызрани в суд направлено уголовное дело о нарушении авторских прав
Главная цель проекта – создание условий для увеличения доходности и инвестиционной привлекательности туризма в российских регионах.
Губерния вошла в программу развития выездного туризма «Открой твою Россию»
Сотрудничество поможет владельцам и руководителям российских компаний лучше понимать цифровые угрозы и формировать культуру кибербезопасности.
Билайн и Кибердом будут совместно развивать цифровую грамотность малого и среднего бизнеса 
Аграрии Самарской области все чаще применяют современные технологии, включая использование беспилотных летательных аппаратов. 
Участник программы «Школа героев» ознакомился с агротехнологиями в одном из хозяйств Самарской области
Студентки самарских вузов подготовили свои яркие творческие выступления, среди которых песни, танцы, русские народные сказки и театральная постановка.  
Студенты Самарской области и КНР встретилась в Чунцине на X Российско-китайском молодежном форуме «Волга-Янцзы»
В океанариуме можно понаблюдать за взрослыми и молодыми особями - всего их теперь тринадцать.
В “Самарском океанариуме” снова акулье прибавление: в выходные пройдут бесплатные “Зубастые лекции” 
Арт-проект «Тенора XXI века».
Самарская филармония: открытие 85-го концертного сезона
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.25
0.15
EUR 93.5
0.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Студенты Самарской области и КНР встретилась в Чунцине на X Российско-китайском молодежном форуме «Волга-Янцзы»
В Самаре начали раздавать ленты в цветах российского триколора
Фестиваль «Русское лето. ZaРоссию»: на площади Куйбышева выступят певица Юлианна Караулова, группы PIZZA и «Катюша»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Днем Государственного флага Российской Федерации 

22 августа 2025 09:11
168
Наряду с гербом и гимном Флаг – это символ мощи России, единения и сплоченности нашего многонационального народа, помогающий нашей стране побеждать, сохранять свою историю, суверенитет, территориальную целостность и богатые духовные традиции. 

Уважаемые жители Самарской области!

Поздравляю вас одним из самых значимых праздников Российской Федерации - Днем Государственного флага!

Наряду с гербом и гимном Флаг – это символ мощи России, единения и сплоченности нашего многонационального народа, помогающий нашей стране побеждать, сохранять свою историю, суверенитет, территориальную целостность и богатые духовные традиции. 

Трехцветное полотнище, как и легендарное, овеянное ратной славой Знамя Победы, наши герои в зоне специальной военной операции водружают на освобожденных исторических российских территориях. Под триколором россияне добиваются успеха в науке, образовании, культуре и спорте, отмечают памятные даты и государственные праздники. 

Под нашим стягом мы строим новую Россию, в которой непреходящими ценностями являются патриотизм, народное единство, межнациональное и межконфессиональное согласие, уважение к отечественной истории, нашим вековым традициям. 

Свой весомый вклад в укрепление Российского государства, в преумножение его могущества вносят и жители Самарской области. Уверен, вместе мы добьемся национальных целей развития страны, поставленных Президентом В.В. Путиным, сделаем все от нас зависящее для решения задач СВО, обеспечения безопасной, благополучной жизни  наших граждан.

От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, мира, добра и веры в большое будущее нашей Родины! 

Губернатор Самарской области В.А.Федорищев

 

фото:  freepik.com

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины.
18 августа 2025  17:45
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве
702
В Самарской области отменили региональные налоги для разработчиков БАС и их компонентов, включая сферу гейминга и образовательных технологий.
18 августа 2025  17:11
Эксперты оценили инициативу самарского губернатора по обнулению налогов для разработчиков БАС
701
В Самаре проходит фестиваль
17 августа 2025  12:35
В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
1030
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
17 августа 2025  10:59
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
824
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
16 августа 2025  12:26
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
912
Весь список