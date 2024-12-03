Вячеслав Федорищев поздравил юристов Самарской области с праздником

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Уважаемые работники органов юстиции!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем юриста!



Ваш вклад в строительство правового государства, обеспечение равенства всех граждан перед законом, развитие правовой культуры и грамотности населения трудно переоценить. Результаты вашей деятельности позволяют создавать условия для предотвращения нарушений требований российского законодательства, способствуют достижению национальных целей развития России, поставленных нашим Президентом В.В. Путиным.

Сегодня роль юристов в вопросах сопровождения инвестиционных, социальных и иных проектов и программ, затрагивающих интересы большинства наших граждан, особенно важна. Рассчитываю на ваше активное участие и инициативу в реализации планов развития региона.

Уважаемые друзья! Благодарю за профессионализм, ответственное отношение к своим обязанностям, преданность делу. Спасибо ветеранам органов юстиции, посвятившим свою жизнь защите прав и свобод граждан, воспитанию молодой смены в духе неукоснительного соблюдения положений закона, норм профессиональной этики. Отдельная благодарность – судьям, адвокатам, следователям, нотариусам и другим представителям юридического сообщества, которые оказывают правовую помощь участникам специальной военной операции и их семьям.

Желаю вам здоровья, карьерного роста, удачи во всех начинаниях, успехов в работе на благо самарской земли и нашей великой страны – России!



Губернатор Самарской области В.А. Федорищев