Вячеслав Федорищев поздравил Владимира Путина с днем рождения

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В своем аккаунте Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил с днем рождения Президента РФ Владимира Путина.

"Сегодня день рождения нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина.



Владимир Владимирович возглавил страну в сложное время, и уже более двух десятилетий все самые весомые достижения России связаны с его именем. Ему доверили свое настоящее и будущее миллионы россиян.



Под руководством Владимира Владимировича Путина решаются масштабные, исторические по своему значению задачи: народосбережение, обеспечение безопасности и независимости нашего Отечества, достижение технологического суверенитета страны.



Мы видим поддержку региона со стороны Президента. В Самарской области реализуются все национальные проекты и федеральные программы, предприятия обеспечены госзаказами, получаем поддержку для развития социальной инфраструктуры, научного и производственного потенциала. Со своей стороны приложим все силы, чтобы регион и дальше выполнял поставленные задачи, был опорой и поддержкой для Президента и для всей страны.



Уважаемый Владимир Владимирович!

От себя лично и от всех жителей Самарской области поздравляю Вас с днем рождения! Здоровья, реализации всех намеченных целей, надежных единомышленников!"