Вячеслав Федорищев поздравил таможенников Самарской области

Уважаемые работники и ветераны таможенной службы!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем таможенника Российской Федерации!

Таможня играет важную роль в обеспечении экономической стабильности и безопасности государства, защите внутреннего рынка и служит эффективным регулятором внешней торговли.

От ваших усилий во многом зависят уровень развития внешнеэкономических связей и бюджетных доходов России, инвестиционная привлекательность территорий, результативность борьбы с распространением контрафактной продукции.

Вы постоянно совершенствуете формы и методы своей работы, осваиваете новые технологии, стремитесь сделать таможенную службу современной и динамичной, уделяя при этом особое внимание повышению прозрачности и простоты таможенного администрирования.

Благодарю вас за труд и верность долгу, стремление ориентироваться на национальные интересы и запросы наших граждан. Спасибо ветеранам ведомства, которые делятся своим опытом и традициями с молодыми сотрудниками. Отдельная благодарность за оказываемую вами помощь участникам специальной военной операции и их семьям. Передавая на фронт гуманитарную помощь, поддерживая родных и близких наших героев, вы приближаете победу.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия и успехов в служебной деятельности на благо Самарской области, на благо нашего Отечества!

Губернатор Самарской области В.А.Федорищев