Главные новости:
Список будут обновлять по мере появления на рынке новых моделей российских брендов и авто, производство которых локализовали в стране.
Минпромторг опубликовал первичный список авто для работы в такси
Водитель одного из грузовиков госпитализирован.
В Сызранском районе на трассе М-5 «Урал» столкнулись два грузовика
В серии пенальти оказались точнее самарцы.
"Крылья Советов" обыграли "Сочи" по пенальти в кубковом матче - 5:4
Для студентов  Поволжского государственного колледжа провели встречу, направленную на повышение правовой грамотности молодежи и профилактику кибермошенничества.
«Школа информационной безопасности»: сотрудники ГУ МВД СО продолжают принимать участие в акции 
Она продлится с 27 октября по 1 ноября.
Россиян в конце октября ждет шестидневная рабочая неделя 
По будням с 10:00 до 17:00 можно обратиться за бесплатной юридической консультацией по телефону 8(846)337-29-03.
В аппарате УПЧ СО открыта «горячая линия» для людей пенсионного возраста
В настоящее время следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы.
Тольяттинец подозревается в мошенничестве при выполнении условий социального контракта
В состав региональной делегации вошли семь представителей бизнеса.
Предприниматели и инвесторы Самарской области презентовали свои проекты на Форуме развития регионов
«Том Сойер Фест – Самара» приглашает на «Праздник урожая»
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
В Самаре в «Заварке» пройдет творческая встреча (12+) с клубом молодых архитекторов «ДОМ:А»
Вячеслав Федорищев поздравил старшее поколение с Днем пожилого человека

1 октября 2025 18:53
169
Губернатор принял участие в торжественной церемонии, посвященной Международному дню пожилых людей.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в торжественной церемонии, посвященной Международному дню пожилых людей.

Мероприятие прошло сегодня в Самарской филармонии. Центральным событием праздника стала церемония награждения почетных работников различных отраслей и ведомств. Глава региона лично вручил почетные грамоты и благодарности десяти самарским пенсионерам, среди которых были представители общественных объединений, заслуженные работники здравоохранения и культуры, волонтеры и спортсмены.

«Мы выразили признательность людям, чьи труд, мужество и патриотизм сделали нашу страну великой. Многих из них знаю лично», – сказал губернатор, подчеркнув, что в Самарской области живут около 800 тысяч пожилых человек, а самой старшей жительнице региона Нафизе Жарылгаповой исполнился 101 год.

Среди награжденных – Галина Осипова из Сергиевского района, посвятившая всю жизнь спорту. Она входит в местную сборную по лыжным гонкам, армрестлингу и гиревому спорту, одерживая победы на районных и областных соревнованиях.

«Спорт притягивает. Если один день не выйду на пробежку, чувствую: что-то не так, – поделилась эмоциями Галина. – У меня трое детей, 11 внуков. Все берут с меня пример и ведут активный образ жизни. Горжусь ими».

Председатель общественного объединения «Серебряные волонтеры Приволжья» Зоя Артамонова рассказала, что нашла свое второе призвание, выйдя на пенсию. «Стала координатором добровольцев и нашла второе призвание. Мы молоды душой и продолжаем помогать другим», – заявила она. Заслуженный работник Российской Федерации Надежда Землянская, отдавшая 28 лет сфере социальной защиты, отметила важность таких мероприятий: «В пожилом возрасте люди испытывают дефицит общения – я сама около двух лет почти нигде не была. Подобные мероприятия для нас в радость».

Отдельно отметили работу тех, кто сохраняет историческую память и поддерживает участников специальной военной операции. Ирина Макеева из Похвистневского района приводит в порядок воинские захоронения и помогает ветеранам Великой Отечественной войны, а Александр Будкин из Богатовского района собирает гуманитарную помощь для бойцов СВО.

Сейчас в Самарской области действуют 40 мер финансовой помощи для пожилых людей, по которым в прошлом году было выплачено почти 7,8 млрд рублей, а на 2025 год предусмотрено уже 7,9 млрд.
«Стараемся обеспечить людям «серебряного возраста» достойную жизнь. В нынешнем году стартовала региональная программа «Самарское долголетие». По ней в губернии уже открыли 15 центров для пожилых, более 50 тыс. человек получили доступ к бесплатным медицинским обследованиям, реабилитационным курсам и социальным услугам, – отметил глава региона. – Низкий поклон нашим ветеранам. Их опыт, поддержка и мудрость нужны, чтобы построить современную, сильную Россию».

После официальной церемонии для всех гостей мероприятия состоялся праздничный концерт.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

 

