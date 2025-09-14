Я нашел ошибку
Главные новости:
В Госдуму внесут законопроект о госпитальных школах
В регионах России проходит последний день выборов
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем города
Гол забил Артем Дзюба, реализовавший пенальти.
"Акрон" - "Краснодар" - 1:2
В Екатеринбурге проходит чемпионат России по прыжкам на батуте.
Спортсмены из Самарской области Дмитрий Нартов и Кирилл Пантелеев выиграли чемпионат России по прыжкам на батуте
Завершен второй день голосования.
Избирком Самарской области: данные по явке на выборы 13 сентября
Завершится праздничный день фейерверком, который запланирован на 22:00.
14 сентября на площади Куйбышева пройдет праздничный концерт, посвященный 439-летию Самары
Потребовалась помощь спасателей.
Около села Черноречье, во время движения опрокинулся автомобиль «Нива», погиб водитель
Мероприятия
«Сделано в Самаре»: выставка объединит 50 представителей малого и среднего бизнеса
В Тольятти открылась модельная библиотека национальных культур
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем города

14 сентября 2025 10:33
96
Дорогие друзья!

Поздравляю вас с 439-й годовщиной образования нашей любимой Самары – космической столицы России, крупнейшей волжской гавани, одного из самых красивых мегаполисов страны!

День города объединяет все поколения самарцев, напоминая о многовековой истории нашего областного центра, его огромном вкладе в Победу в Великой Отечественной войне, достижениях в науке, образовании, здравоохранении, культуре и спорте.

Визитной карточкой городского округа является его мощная авиационно-космическая промышленность, оборонно-промышленный комплекс, инновационный потенциал.

Сегодня мы переживаем сложный исторический этап, во многом определяющий, каким будет наш регион, страна и мир в целом в самом ближайшем будущем. Однако можно быть абсолютно уверенным, что происходящие тектонические изменения не затронут главного – несгибаемого самарского характера, готовности брать на себя ответственность и решать масштабные государственные задачи, продолжать славные традиции героического фронтового поколения, завещавшего нам преданно служить Родине.

И теперь новые герои, потомки солдат-победителей, доблестно сражаются на полях специальной военной операции, защищая наше Отечество, нашу землю, нас с вами. И потому долг каждого из нас – всеми силами поддерживать участников СВО и членов их семей, словом и делом укреплять боевой дух наших воинов, помогать им социализироваться после возвращения домой.

Дорогие друзья! Нам предстоит хорошо потрудиться, чтобы наша  красавица-Самара стала еще более привлекательным, благоустроенным, комфортным для жизни городским округом. При активном участии жителей и общественных организаций региона мы работаем над программой «Самара – 450» с горизонтом планирования до 2036 года.  Целью этой программы является возвращение Самарской области в число регионов-лидеров по основным показателям социально-экономического развития. Не сомневаюсь, что жители мегаполиса сыграют в достижении этой цели значимую роль.

От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, мира и добра! Развития и процветания нашему прекрасному городу!

Губернатор Самарской области В.А.Федорищев 

